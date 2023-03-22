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穆迪料澳博今年恢復EBITDA約10億元    

穆迪投資者服務發表最新報告，確認澳門博彩（0880）企業家族評級為Ba3，由該集團擔保的優先無擔保債券評級為B1。評級展望維持為負面。該行指，今次確認評級，反映其預期，隨着內地放寬防疫措施及旅遊限制，來自內地客的博彩市場復蘇，料澳博未來兩至三年的財務槓桿會顯著改善，到2023年恢復正數EBITDA達10億元。不過，復蘇仍屬初期階段，因此其料澳博的財務槓桿比率在未來12至18個月維持高企，並估計需時去修復好此前因為疫情衝擊而削弱了的資本結構。

穆迪料，澳博的收益會在未來二至三年有顯著改善，尤其在1月初撤銷防疫限制後，所見是來自內地及香港的旅客即時大升，亦驅動1、2月份的賭收上升。該行估計，澳博在2023年及2024年錄得的經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）分別會達到10億元及40億元，扭虧為盈。這個估計的假設，反映了儘管澳門的貴賓博彩表現欠佳，今年的中場賭收回復至2019年的75%，到明年會全面恢復至疫病前水平。其料澳博的上葡京項目，在今年全面投入營運之後，將會增加收入。但是澳博的槓桿比率，到2024年仍會高企，處於約7.3倍水平，反映該集團在疫情期間，負債由2019年的160億元，大增至2022年尾的320億元。待上葡京營運逐步提升，提升盈利後，估計澳博的財務槓桿比率會降至5.5倍以下。該行亦認為，澳博到2022年底可動用資金約70億元，流動性仍處於非常良好水平。

另澳博發行的12.5億元港元及3億澳門元債券方面，債券受託人中國銀行（澳門）上載到中華（澳門）金融資產交易的最新臨時受託管理事務報告顯示，由於澳博在2022年新增貸款92.03億元，超過2021年底淨資產204.1億元的20%，依澳門金融管理局頒發的《公司債券發行及交易轉賬管理指引》的條文，按例發出臨時受託管理事務報告，以作提示。

此外，根據《濠博新聞》報道，澳博旗下澳娛綜合在發展非博彩元素陸續有眉目，該公司參與冠名贊助亞洲高爾夫職業巡迴賽中的「澳門高爾夫球公開賽」。賽事將於今年10月12至15日在澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行。

澳博今日升3.48%，收報3.86元。

 

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