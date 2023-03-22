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匯控獲准發行或有可轉換證券數目可超過一般授權規定

匯控（0005）公布，集團已申請並獲港交所授出豁免，毋須嚴格遵守香港上市規則第13.36（1）條的規定。據此，該公司獲准尋求一項授權，以發行或有可轉換證券，數目可超過一般授權規定佔公司已發行股本20%的上限。