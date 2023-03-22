文章日期：2023年3月22日 18:01
匯控（0005）公布，集團已申請並獲港交所授出豁免，毋須嚴格遵守香港上市規則第13.36（1）條的規定。據此，該公司獲准尋求一項授權，以發行或有可轉換證券，數目可超過一般授權規定佔公司已發行股本20%的上限。
或有可轉換證券是一種債務證券，在若干指定情況下可轉換為普通股，而且在歐盟及英國法例下受惠於特定的監管規定資本處理方法。
該授權如獲通過，將為上述一般配發授權以外的額外授權。該公司僅會根據該授權，而非一般配發授權，發行或有可轉換證券。
其他報道
東方海外全年多賺39% 息2.61美元 特別息1.95美元
京東健康去年扭虧為盈 賺3.8億人幣
穆迪料澳博今年恢復EBITDA約10億元
知乎去年度虧損擴大至15.81億人幣
「KEN SIR」呂宇健增持毛記至6% 涉資38萬元
中電信2月5G上客淨增519萬戶 至2.78億戶
騰訊劉熾平將輪值退任董事 續任總裁投資委員會主席
騰訊去年經調整純利跌7% 增派末期息至2.4港元
中電信去年淨利潤錄276億人幣 按年升6% 稍遜預期
全日沽空金額152億 比率降至近三周低 盈富沽空金額最多
積金局：MPF投資瑞信AT1債佔比近乎零
恒指收市升332點 見逾一周高 北水流入增兩倍