或有可轉換證券是一種債務證券，在若干指定情況下可轉換為普通股，而且在歐盟及英國法例下受惠於特定的監管規定資本處理方法。

該授權如獲通過，將為上述一般配發授權以外的額外授權。該公司僅會根據該授權，而非一般配發授權，發行或有可轉換證券。

其他報道

東方海外全年多賺39% 息2.61美元 特別息1.95美元

京東健康去年扭虧為盈 賺3.8億人幣

穆迪料澳博今年恢復EBITDA約10億元

知乎去年度虧損擴大至15.81億人幣

「KEN SIR」呂宇健增持毛記至6% 涉資38萬元

中電信2月5G上客淨增519萬戶 至2.78億戶

騰訊劉熾平將輪值退任董事 續任總裁投資委員會主席

騰訊去年經調整純利跌7% 增派末期息至2.4港元

中電信去年淨利潤錄276億人幣 按年升6% 稍遜預期

全日沽空金額152億 比率降至近三周低 盈富沽空金額最多

積金局：MPF投資瑞信AT1債佔比近乎零

恒指收市升332點 見逾一周高 北水流入增兩倍