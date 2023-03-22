此合作為標誌性第一步，並象徵雙方的共同願景，聯手致力為大灣區客戶在享有完備保險保障之上，更可獲得優質的健康管理增值服務。這個養生中心是業界首個保險服務品牌與醫療健康管理機構攜手打造的項目，以「預防之道」為宗旨。結合Humansa 仁山優社專業的健康管理專家團隊，為友邦香港的高淨值客戶提供個人化和有效的健康管理方案。根據計劃，該養生中心將於今年夏季正式投入服務，選址港島區核心商業地段。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，他們致力於透過策略性投資，以及與秉持相同理念的業內頂尖夥伴合作，實現在粵港澳大灣區內構建集身心健康、財富管理、醫療保障於一身的優質服務生態圈，主動為客戶超越保險的固有框架，成為支援他們健康與財富的最強後盾。很高興此次與新世界集團旗下的Humansa仁山優社合作，讓他們向目標又邁進一步，透過其專業且優質服務，為客戶的健康保駕護航。

Humansa仁山優社行政總裁蘇嘉威稱，他們很高興成為友邦香港在健康管理領域的獨家戰略合作夥伴。長期以來，Humansa致力於提供優質綜合醫療及健康管理服務。雙方將以此次合作作為一個重要里程碑，共同探索這個以香港為起點的合作模式，並不斷擴大其影響力，為友邦香港的高淨值客戶提供市場首創的健康管理服務的獨特機遇。他們堅信，這將為他們未來在整個大灣區提供優質服務，並發展為互惠互利的長期夥伴關係奠定基礎。」。