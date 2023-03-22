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恒大負資產2000億 質押兩公司股份及發新債   重組境外債  

中國恒大（3333）公布最新財務及境外債務重組方案。該集團表示，截至2021年底止年度，其負債總額高達1.89萬億元（人民幣、下同），並出現負資產1990億元。根據最新境外債務重組安排，其因應恒大票據、景程及天基三組境外債債權，分別提供手上恒大物業（6666）恒大汽車（0708）各30%股權，及由中國恒大等向恒大汽車提供貸款轉股，用作質押，供發行股票掛鈎票據。同時，由主要發債體景程及天基另發共73億美元新票據展期，全數用於重組。一旦被逼清盤，其料持有人只可回收約97.28億元而已。

據最新重組安排，中國恒大將所獲得的恒大物業及恒大汽車股份質押，發行成五批股票掛鉤票據。中國恒大的兩間發債體景程及天基，則分別發行總值65億美元及8億美元的新展期票據，維時4至8年不等，用作今次重組。

債權持有人可選用方案有三，首先可發行1比1的10至12年期中國恒大新票據。第二個方案則可讓持有人，換上中國恒大發行的5至9年新票據、兩間發債體、恒大物業及恒大汽車的股票掛鈎票據。該集團指出，集團及其他方提供貸款予恒大汽車的貸款，達27.04億美元，將可按每股3.84元代價轉為股份供質押，供是次重組所需。持有人亦可選用兩者結合的方案，作為第三個方案。重組方案若落實，生效日期為10月1日，最遲為12月15日。目前集團仍然停牌。

集團又預計，按其取得約八成境外債的資料估算，若然集團重組不成功而被逼清算，境外無擔保債權人的預估回收預計只有約97.28億元。當中發債體天基的回收率最低、只有2.05%，最高為另一發債體景程的持有人，回收率約6.49%至9.34%。

至於境內債方面，去年以來共有9支債務本金達535億元人民幣及37.03億元人民幣，進行展期安排，期限為6個月至1年不等。截至去年底，境內逾期的有息債務、商業承兌匯票及或有債務，分別高達2084億元、3263億元及1573億元，部份境內債權人已對其採取法律行動。