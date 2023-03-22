據最新重組安排，中國恒大將所獲得的恒大物業及恒大汽車股份質押，發行成五批股票掛鉤票據。中國恒大的兩間發債體景程及天基，則分別發行總值65億美元及8億美元的新展期票據，維時4至8年不等，用作今次重組。

債權持有人可選用方案有三，首先可發行1比1的10至12年期中國恒大新票據。第二個方案則可讓持有人，換上中國恒大發行的5至9年新票據、兩間發債體、恒大物業及恒大汽車的股票掛鈎票據。該集團指出，集團及其他方提供貸款予恒大汽車的貸款，達27.04億美元，將可按每股3.84元代價轉為股份供質押，供是次重組所需。持有人亦可選用兩者結合的方案，作為第三個方案。重組方案若落實，生效日期為10月1日，最遲為12月15日。目前集團仍然停牌。

集團又預計，按其取得約八成境外債的資料估算，若然集團重組不成功而被逼清算，境外無擔保債權人的預估回收預計只有約97.28億元。當中發債體天基的回收率最低、只有2.05%，最高為另一發債體景程的持有人，回收率約6.49%至9.34%。

至於境內債方面，去年以來共有9支債務本金達535億元人民幣及37.03億元人民幣，進行展期安排，期限為6個月至1年不等。截至去年底，境內逾期的有息債務、商業承兌匯票及或有債務，分別高達2084億元、3263億元及1573億元，部份境內債權人已對其採取法律行動。