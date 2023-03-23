聯儲局在議息聲明中說美國的銀行體系仍然穩健及具靭性，近期的發展有可能收緊家庭及商業的信貸環境，以致影響商業活動、招聘及通脹。影響的程度並不確定。委員會將持續對通脹風險高度重視。議息聲明亦表示會按照去年公布的步伐，繼續「縮表」，即減少國債及按揭抵押證券的持倉。

至於市場關注聯儲局官員如何預期未來息率走勢，從「點陣圖」可見，官員認為今年底聯邦基金利率水平為5至5.25厘，與去年12月時的預測一樣。聯儲局主席鮑威爾本月初曾表示相信利率最高點可能較原先預期高，但從今天的公布顯示，經過上周的銀行危機之後，官員相信年底息率仍只保持5至5.25厘的水平。假若年底之前不減息，意味聯儲局再加息一次就會停止再加。

至於通脹率方面，聯儲局官員預期至年底核心個人消費開支通脹率為3.6%，較去年12月的預測高0.1個百分點。官員又預測今年美國GDP只增長0.4%，較12月的預測低0.1個百分點。官員又預測明年底聯邦基金利率仍達4.25至4.5厘，較12月預測的4至4.25厘高。