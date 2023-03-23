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加息日耶倫稱無考慮推「全覆蓋」存保 美股先升後急跌 道指挫530點

聯儲局一如預期加息25基點，不過，財長耶倫表示，沒有在考慮不與國會合作的情況下提供「全覆蓋」的存款保險來穩定銀行體系，她還說最近倒閉的銀行負責人應被追責。KBW銀行股指數所有成份股均下挫。美債息下跌，倒掛情況個別發展，美股則先升後急跌。

聯儲局點陣圖中對今年年末的利率預測中值維持5.1%不變。主席鮑威爾強調必要時將再次提高利率。不過，利率交易員加大對2023年降息押注，儘管鮑威爾稱降息根本不是決策層的看法。

道瓊斯工業平均指數收跌530點，跌幅1.63%，報32030點。標普500指數收跌65點，跌幅1.65%，報3936點。納斯達克綜合指數收跌190點，或1.61%，報11669點。

道指成份股全跌，波音跌4.17%，報196.16美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累56點，而P&G跌0.06%，報143.99元，拖低道指0.59點。

科技股方面，蘋果收市報157.83元，跌0.91%，谷歌母公司Alphabet收市報103.37元，跌1.47%，亞馬遜收市報98.7元，跌1.89%，Facebook收市報199.81元，跌1.16%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.16%，報447點。德國DAX指數收漲0.14%，報15216點；法國CAC 40指數漲0.26%，報7131點；英國富時100指數收漲0.41%，報7566點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.74%，報6829點。

美國2年期債息跌至3.4341%、美國10年期債息亦跌至3.9367%，同為是3月17日後收市新低。

美2年期10年期債息倒掛屆乎45.799基點至63.725基點，收市報50.68基點，是3月20日後收市最窄。

美3個月10年期債息倒掛屆乎112.044基點至134.996基點，收市報131.321基點，是1月18日後收市最闊，當日報-131.781點。

道指道指曾升最多0.62%，高見32761.89點，是3月9日32990.46點後最高。其後倒跌最多1.66%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見32020.46點，是3月20日31872.33點後最低。收市報32030.11點，是3月17日後收市新低，當日報31861.98點。

標指曾升最多0.91%，高見4039.49點，是3月7日4050點後最高。其後倒跌最多1.67%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.07%。低見3936.17點，是3月20日3916.89點後最低。收市報3936.97點，是3月17日後收市新低，當日報3916.64點。

納指曾升最多1.3%，高見12013.99點，是2月16日12040.34點後最高。其後倒跌最多1.63%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見11666.85點，是3月20日11550.69點後最低。收市報11669.96點，是3月17日後收市新低，當日報11630.51點。

 

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