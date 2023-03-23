耶倫當時被問到，關於為全部銀行存款提供保護是否需要國會批准。她並未說明這是否指暫時還是永久調整保險金額上限。耶倫較早前曾表示，如果規模較小的銀行面臨風險，美國政府可能會再次採取行動來保護儲戶。

彭博社周一報道，財政部工作人員正在評估，聯邦監管機構是否擁有足夠的緊急授權，能不經國會正式批准，臨時讓超出25萬美元上限的存款被保險覆蓋。

永久性調整FDIC保險25萬美元的覆蓋金額上限將需要國會的批准，但美國財政部可以動用約300億美元的交易穩定基金。一些官員曾表示，這筆資金可以用於臨時措施。耶倫對此稱，「這不是我們考慮過的內容」，又指現在並非決定是否應該提高上限的合適時機。

不過，耶倫暗示已進一步考慮過暫時提高上限。彭博社報道，她曾向民主黨參議員Joe Manchin保證若擴大保險覆蓋範圍，可能被視作「特殊的一次性評估」，相關成本不會給存款規模較小的客戶造成負擔。

她還說最近倒閉的銀行負責人應被追責，當股東和投資者還在蒙受損失時，對銀行倒閉負有責任的高管不應獲利。耶倫稱，「這是一種重要的問責形式，我們很樂意在立法方面與諸位合作」，「重要的是要說清楚：倒閉銀行的股東和債權人不受政府的保護」。

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