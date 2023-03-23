moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

耶倫：沒有考慮或討論過任何與全覆蓋保險或存款擔保相關的內容

美國財長耶倫在一個參議院委員會的聽證會上表示，「我沒有考慮或討論過任何與全覆蓋保險或存款擔保相關的內容」。

耶倫當時被問到，關於為全部銀行存款提供保護是否需要國會批准。她並未說明這是否指暫時還是永久調整保險金額上限。耶倫較早前曾表示，如果規模較小的銀行面臨風險，美國政府可能會再次採取行動來保護儲戶。

彭博社周一報道，財政部工作人員正在評估，聯邦監管機構是否擁有足夠的緊急授權，能不經國會正式批准，臨時讓超出25萬美元上限的存款被保險覆蓋。

永久性調整FDIC保險25萬美元的覆蓋金額上限將需要國會的批准，但美國財政部可以動用約300億美元的交易穩定基金。一些官員曾表示，這筆資金可以用於臨時措施。耶倫對此稱，「這不是我們考慮過的內容」，又指現在並非決定是否應該提高上限的合適時機。

不過，耶倫暗示已進一步考慮過暫時提高上限。彭博社報道，她曾向民主黨參議員Joe Manchin保證若擴大保險覆蓋範圍，可能被視作「特殊的一次性評估」，相關成本不會給存款規模較小的客戶造成負擔。

她還說最近倒閉的銀行負責人應被追責，當股東和投資者還在蒙受損失時，對銀行倒閉負有責任的高管不應獲利。耶倫稱，「這是一種重要的問責形式，我們很樂意在立法方面與諸位合作」，「重要的是要說清楚：倒閉銀行的股東和債權人不受政府的保護」。

其他報道

金管局上調基本利率0.25厘

加息日耶倫稱無考慮推「全覆蓋」存保 美股先升後急跌 道指挫530點

北水增持鐵塔 減持天譽

聯儲局加息0.25厘 預期年底前只再加一次