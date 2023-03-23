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押注6月起減息 恒指升458點 升穿二萬關及250天線 3日累升逾千點見兩個月長升浪

聯儲局如期加息，市場押注6月起開始減息，美元疲軟，美期上升，美債息回落，恒指午後升幅擴大，見兩周高，收市升穿20000點關、20天線及250天線，但同時，20天線亦跌穿250天線。科指則升穿100天線及250天線。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。恒指3日累升1048點，見兩個月長升浪。北水午後轉流入，大市成交增27%。

利率期貨顯示，6月之後的聯儲局議息會議均有機會減息，而上日則為7月後的會議；暫時最大機會為7月份，減息機會為82.2%，隱含減息幅度為0.210%，上日為79.4%及0.198%，市場估計，到明年1月議息會議時，利率將降至4.008%，與上日變動不大。

恒指今早高開28點，高位升459點，低位跌67點，高低波幅528點。

恒指收市升458點或2.34%，報20049點，大市成交金額1363億元，較上日增加27.55%，是3月17日1649.23億元成交後最多；國指升196點或2.96%，報6836點。恒生科技指數收報4198點，升4.74%。

藍籌股成交金額699.63億元，佔大市成交51.33%；科指成份股成交金額509.54億元，佔大市成交37.38%；國指成份股成交金額616.84億元，佔大市成交45.25%。

窩輪及牛熊證成交金額增加19.88%，至127.65億元，佔大市成交9.36%。牛熊證成交金額67.58億元，增加36.93%；窩輪成交金額60.07億元，增加5.14%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。石藥（1093）、長和（0001）、新奧（2688）拖累大市。

藍籌60隻升，12隻下跌，4隻無升跌。東方海外（0316）升16.55%，收報152.1元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌7.31%，收報7.74元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）創52周高，見35.15元，收報34.3元，升12.46%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.26元，跌5.15%。

恒指升穿20天線(19844.88點)及250天線(19850.34點)，但同時，20天線亦跌穿250天線。科指升穿100天線(4039.63點)及250天線(4136.03點)。

北水南下合計淨流入8.27億元，較上日減少73.09%，連續第12日流入，累計流入335.64億元，對上一次連續12日淨流入是2022年10月21日。南水北上合計淨流入48.08億元人民幣，較上日增加904.66%，連續第9日流入，累計流入259.65億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.35%，高見20051.26點，是3月9日20157.24點後最高。收市報20049.64點，是3月8日後收市新高，當日報20051.25點。連升3日，累計升1048.93點，對上一次連升3日是1月27日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月17日。

科指曾升最多4.83%，是3月1日後最大升幅，當日升幅為7.19%。今曾高見4202.77點，是3月7日4253.97點後最高。今日收市報4198.99點，是3月3日後收市新高，當日報4211.31點。連升3日，累計升328.72點，對上一次連升3日是1月27日。

國指曾升最多2.98%，是3月13日後最大升幅，當日升幅為3.1%。今曾高見6837.72點，是3月7日7100.95點後最高。今日收市報6836.46點，是3月7日後收市新高，當日報6912.28點。連升3日，累計升366.81點，對上一次連升3日是1月27日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月17日。

午後消息股表現

恒生維持最優惠利率5.625厘不變。恒生（0011）收報115元，無升跌。

瑞聲科技去年純利下跌近4成 末期息派0.12元。瑞聲（2018）收報17.34元，升2.6%。

永嘉轉賺1007萬 不派息。永嘉集團（3322）收報0.23元，跌2.95%。

中升全年少賺19% 末期息增派至1.09元。中升（0881）收報36.4元，升3.12%。

中海物業去年多賺29.4% 末期息8仙。中海物業（2669）收報9元，跌1.32%。

匯豐維持最優惠利率5.625厘不變。匯控（0005）收報53.7元，升0.37%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）收報63.6元，升0.24%。中海油田服務（2883）收報8.24元，跌0.84%。周生生（0116）收報11.58元，跌1.19%。中信銀行（0998）收報3.8元，升1.06%。載通（0062）收報10.3元，跌1.9%。

嘉創房地產（2421）上市。開市報1.76元，最低1.49元，最高2元，收報1.6元。

電視廣播（0511）與優酷訂兩年合作框架協議供港劇，料可帶來約7億人幣收益。收報11元，升49.66%。

藥明生物（2269）去年多賺逾三成，繼續不派息。收報50.7元，升1.6%。

騰訊（0700）：遊戲行業將穩步復蘇，冀降本增效成長期習慣。收報375.6元，升8.18%。

中電信（0728）去年淨利潤錄276億人幣，按年升6%，稍遜預期。中電信2月5G上客淨增519萬戶，至2.78億戶。中電信全年派息率65%，港股股息率達4.83厘。中電信柯瑞文：今年天翼雲目標收入千億人幣，資本開支990億元。收報4.16元，跌1.19%。

恒安（1044）：不會將成本升幅轉介消費者，料下半年木漿價格回落。收報36.25元，升2.55%。

王國龍：領展（0823）擬建創新私募基金，與家辦、保險公司及主權基金等探討合作。收報50.1元，升0.2%。

匯控（0005）獲准發行或有可轉換證券數目可超過一般授權規定。收報53.7元，升0.37%。

東方海外（0316）全年多賺39%，息2.61美元，特別息1.95美元。收報152.1元，升16.55%。

京東健康（6618）去年扭虧為盈，賺3.8億人幣。收報62.9元，升4.05%。

穆迪料澳博（0880）今年恢復EBITDA約10億元。收報3.88元，升0.52%。

知乎（2390）去年度虧損擴大至15.81億人幣。收報20.15元，升4.73%。

「KEN SIR」呂宇健增持毛記（1716）至6%，涉資38萬元。收報0.79元，升1.28%。

騰訊（0700）去年經調整純利跌7%，增派末期息至2.4港元。騰訊劉熾平將輪值退任董事，續任總裁投資委員會主席。收報375.6元，升8.18%。

破頂股表現

破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見1.82元，收報1.8元，升9.76%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.22元，收報3.97元，跌2.7%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.31元，收報4.21元，跌18.57%；湖州燃氣（6661）創上市新高，見6.15元，收報5.8元，升1.93%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8315.6元，收報8315.6元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見100.25元，收報100.25元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1060.05元，收報1060.05元，升0.03%；中國智能交通（1900）創52周高，見0.195元，收報0.17元，升3.03%；百勝中國（9987）創52周高，見501.5元，收報500元，升3.09%；中興通訊（0763）創52周高，見26.8元，收報26.4元，升1.73%；招金礦業（1818）創52周高，見11.9元，收報11.66元，升8.36%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；江山控股（0295）創52周高，見0.085元，收報0.079元，升21.54%。

破頂指數成份股包括，金山軟件（3888）創52周高，見35.15元，收報34.3元，升12.46%；華虹半導體（1347）創52周高，見36.2元，收報35.25元，升1.29%；。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.213元，收報0.217元，跌9.96%；民生教育（1569）低見0.36元，收報0.38元，升1.33%；東曜藥業（1875）低見1.76元，收報1.78元，跌7.77%；僑雄國際（0381）低見0.043元，收報0.045元，跌2.17%；高山企業（0616）低見0.041元，收報0.042元，跌6.67%；寶新金融（1282）低見0.155元，收報0.166元，跌7.26%；滉達富控股（1348）低見0.068元，收報0.091元，升18.18%；景瑞控股（1862）低見0.213元，收報0.217元，跌9.96%；泰和小貸（1915）低見0.445元，收報0.45元，跌6.25%；５１信用卡（2051）低見0.126元，收報0.133元，升2.31%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；東建國際（0329）低見0.68元，收報0.74元，跌3.9%；芯成科技（0365）低見0.35元，收報0.385元，跌4.94%；順誠（0531）低見0.26元，收報0.265元，跌5.36%；太平洋網絡（0543）低見0.65元，收報0.7元，跌9.09%；中港石油（0632）低見0.153元，收報0.155元，跌6.63%；中國高速傳動（0658）低見3.04元，收報3.07元，無升跌；水發興業能源（0750）低見0.69元，收報0.71元，跌15.48%；麗豐控股（1125）低見2.65元，收報2.65元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，煜盛文化（1859）收報0.27元，升54.29%；電視廣播（0511）收報11元，升49.66%；邵氏兄弟控股（0953）收報0.34元，升47.19%；廣聯工程控股（1413）收報0.234元，升45.34%；上海証大（0755）收報0.024元，升41.18%；騰邦控股（6880）收報0.14元，升33.33%；英皇文化產業（0491）收報0.142元，升24.56%；合豐集團（2320）收報0.103元，升22.62%；江山控股（0295）創52周高，見0.085元，收報0.079元，升21.54%。

下跌異動股，包括，WMCH GLOBAL（8208）創上市新低，見0.028元，收報0.028元，跌20%；保發集團（3326）創上市新低，見0.152元，收報0.16元，跌19.6%；長安仁恒（8139）收報1.14元，跌18.57%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.31元，收報4.21元，跌18.57%；富譽控股（8269）收報0.115元，跌18.44%；德利機械（2102）創上市新低，見0.176元，收報0.176元，跌18.14%；金石投資集團（0901）收報0.023元，跌17.86%；威訊控股（1087）平上市低位0.44元，收報0.45元，跌16.67%；古兜控股（8308）收報0.19元，跌15.93%；水發興業能源（0750）見52周低0.69元，收報0.71元，跌15.48%；中國煤層氣（8270）收報0.93元，跌15.45%。

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