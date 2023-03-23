首兩月綜合消費物價指數按年升2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅亦為2.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升20.7%）、煙酒（上升14.0%）、衣履（上升5.5%）、外出用膳及外賣（上升4.3%）、雜項服務（上升1.8%）、雜項物品（上升0.7%），以及交通（上升0.4%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.1%）、基本食品（下跌0.6%），以及住屋（下跌0.1%）。

政府發言人表示，首兩個月基本消費物價通脹率維持溫和，儘管由12月的2.0%微升至2.1%。能源相關項目價格按年進一步大幅上升，衣履和食品價格繼續錄得明顯升幅。大部分其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，通脹總體上可能面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。本地成本壓力或會隨着經濟活動復常而上升。外圍價格壓力在一段時間內應維持顯著，儘管料會隨着主要經濟體通脹回落而略為緩和。政府會繼續留意情況。

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