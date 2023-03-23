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中移動去年多賺8% 末期息2.21元

中移動（0941）公布去年業績，股東應佔利潤為1,255億元人民幣(下同)，按年增長8%，仍略遜預期，末期股息每股2.21元，連同已派發的中期股息2.20港元，全年股息合計4.41港元，較2021年增長8.6%。董事會建議2022年全年派息率為67%。

營運收入為9,373億元，按年增長10.5%；其中通信服務收入為8,121億元，按年增長8.1%；數字化轉型收入達到2,076億元，按年增長30.3%，其中，移動雲收入為503億元，按年增長108.1%。

EBITDA為3,292億元，按年增長5.8%；EBITDA佔通信服務收入比為40.5%。

移動客戶數為9.75億戶，淨增1,811萬戶，淨增規模創三年新高，其中5G套餐客戶數為6.14億戶；移動ARPU按年增長0.4%，達到49元。

有綫寬帶客戶數為2.72億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.44億戶，淨增2,578萬戶；家庭客戶綜合ARPU按年增長5.8%，達到42.1元。

 

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