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新希望服務︰未來派息比率將維持50%水平

新希望服務（3658）將派息比率由2021年35%提升至2022年的50%，聯席主席兼執董武敏及執董陳靜表示，公司一直嚴控現金流，希望能為投資者帶來穩定回報、穩定派息，往後亦希望將當年度盈利的50%回饋股東及投資者。至於回購方面，管理層表示，會在經營合適時間節點統籌安排。

談到在房地產行業大幅調整及整合下，陳靜表示，未來將會進行產品及城市的再聚焦，在去年地產行業重新洗牌後，城市及區域差異分化更大，未來將由聚焦十多個城市，改為以成都為中心，聚焦至新一線及二線的五至六個城市。產品方面，集團以往以中高端住宅產品為主打造四個產品線，末來會聚焦至一至兩個高端產品線。

至於與新希望地產的重合方面，武敏表示，新希望地產去年交付3.29萬套，2023年預期3.98萬套，料當中65%都將交予新希望服務管理，存量亦仍達800萬平方米，而新希望地產亦會穩在每年250-350億的量下，按行業的調整，減少合作開發，增加自主開發盤，故未來交予新希望服務的只會更多增加。配合集團在外拓規模的獲取發力，及併購發力，對於未來經營盤面有信心。

 

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