談到在房地產行業大幅調整及整合下，陳靜表示，未來將會進行產品及城市的再聚焦，在去年地產行業重新洗牌後，城市及區域差異分化更大，未來將由聚焦十多個城市，改為以成都為中心，聚焦至新一線及二線的五至六個城市。產品方面，集團以往以中高端住宅產品為主打造四個產品線，末來會聚焦至一至兩個高端產品線。

至於與新希望地產的重合方面，武敏表示，新希望地產去年交付3.29萬套，2023年預期3.98萬套，料當中65%都將交予新希望服務管理，存量亦仍達800萬平方米，而新希望地產亦會穩在每年250-350億的量下，按行業的調整，減少合作開發，增加自主開發盤，故未來交予新希望服務的只會更多增加。配合集團在外拓規模的獲取發力，及併購發力，對於未來經營盤面有信心。

其他報道

中移動去年多賺8% 末期息2.21元

香港2月通脹放緩至升1.7% 低過預期 見8個月低

押注6月起減息 恒指升458點 升穿二萬關及250天線 3日累升逾千點見兩個月長升浪

瑞銀、瑞信齊在港舉辦活動 氣氛迥異 有參加者形容瑞信活動似喪禮

Microsoft香港：開放向企業用戶使用企業級GPT功能 逾八成用戶積極探討使用AI

恒生維持最優惠利率5.625厘不變

德政府據報將審視德國電訊與華為關係

瑞聲科技去年純利下跌近4成 末期息派0.12元

半日沽空金額93億 盈富沽空金額最多

永嘉轉賺1007萬 不派息

中升全年少賺19% 末期息增派至1.09元

中海物業去年多賺29.4% 末期息8仙