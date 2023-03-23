九巴母企載通（0062）公布去年業績，股東應佔盈利1.436億元，按年跌41.39%，主要原因是第五波新型冠狀病毒爆發，以及因更換巴士和通脹導致折舊和 其他營運開支增加，每股盈利為0.31元，末期息0.5元，全年股息0.5元，按年持平。
集團收入66.07億元，按年跌8.26%。旗艦公司九龍巴士（1933）錄得除稅後虧損470萬元，2021年同期錄得盈利1.014億元，車費收入按年減少8.2%至5.148億元，年內錄得總載客量8.054億人次，按年跌9.6%。
龍運於2022年錄得除稅後虧損收窄至2,780萬元，2021年同期虧損3,500萬元。車費收入為3.165億元，按年跌1.22%，主要原因是由於自2021年以來實施各項防疫抗疫措施導致乘客量減少。
經營陽光巴士、皇崗口岸黃巴所屬的新香港巴士等非專營巴士稅後盈利按年減少60.2%。經營深圳巴士及北京計程車業務的內地運輸部門則由盈轉虧，虧損690萬元。至於收租及地產發展業務方面，稅後盈利按年增加8.9%至5240萬元。原巧明街觀塘車廠改建而成的The Millennity寫字樓已預租，部份租戶將於未來數月進駐。
展望未來，載通表示，預計本地市民和旅客的出行需求回升，巴士的客量和收入有望逐步回復至疫情前的水平。其亦會抓緊與大灣區和深圳巴士集團的合作機會，積極配合北部都會區及其他新
發展區的未來發展規劃，相信巴士能發揮其靈活調配及高運載力的特色，為集團帶來新的發展機遇。屯門物業正計劃透過出租寫字樓及零售空間，為重建發展項目的核心，相信能帶來長遠及持 續的收入。
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