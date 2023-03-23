他指過去瑞安投資比較審慎，主要是因為他看過許多行業的高高低低、循環情況，形容「花無百日紅」，以往行業的「三高策略維持不了」。目前政府給很多好機會予瑞房，公司亦不斷在看項目，因在歐美等外國不斷打擊及制裁中國下，中國城市、區域都要重新調整位置，都是需要追蹤的事。但認為在政府的多項措施下，市場肯定會逐步回暖，但短期仍然很波動。

至於融資方面，集團於去年6月運用內部資源贖回6億美元優先永久資本證券，截至去年底淨資產負債率為45%，按年增15個百分點，主要因贖回優先永久資本證券使淨資產負債率增加 13%。

集團指出，目前銀行對於房地產行業的融資仍是比較小心的態度，但集團會持續跟境外銀行推進融資計劃，去年已完成15億美元的再融資及債務償還，目前境內已在研究新方案，也有一些新計劃尚需要審批未到可正式公布階段，但希望往後減低境外債務比例等，惟需時作出平衡。2023年集團上半年需償還債務59億元，下半年為55億元，當中上半年已償還33億元，尚有20多億元正在進行再融資或償還的工作。

今年銷售計劃方面，集團指出2023年將在三個核心城市重慶、武漢及上海推出六個項目，但因為單價較低的武漢佔比較多，會令總量較去年低一點，但往後單價較高的上海翠湖項目等已開工，相信不久將來會帶來持續的貨量。

談到新天地的上市計劃方面，執董羅寶瑜表示，上市計劃的推延是因為市場環境有所放緩，但集團資產負債表健康，並不急於將新天地上市，希望在最好的市場環境下再上市，為股東及投資者創造最大利益。

瑞安房地產去年純利按年跌45%至9.06億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.113元﹔剔除公允價值變化及外匯影響的基本溢利按年跌4%至5.75億元。集團派末期息每股0.064港元，按年跌23.8%，連同中期息每股0.036港元，全年派息0.1港元，按年跌16.7%。

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