道瓊斯工業平均指數收漲75點，升幅0.24%，報32105點。標普500指數收漲11點，升幅0.3%，報3948點。納斯達克綜合指數收漲117點，或1.01%，報11787點。

微軟升1.97%，報277.66美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻35點，而聯合健康跌1.18%，報469.91元，拖低道指36點。

科技股方面，蘋果收市報158.93元，升0.69%，谷歌母公司Alphabet收市報105.6元，升2.15%，亞馬遜收市報98.71元，升0.01%，Facebook收市報204.28元，升2.23%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.22%，報446點。德國DAX指數收跌0.04%，報15210點；法國CAC 40指數漲0.12%，報7139點；英國富時100指數收跌0.89%，報7499點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.93%，報7029點。

美國2年期債息低見3.7535%，是3月20日後最低。美國10年期債息低見3.3707%，是3月20日後最低，收市報3.4266%，是2月2日後收市新低。

美2年期10年期債息倒掛收窄至41.27基點，是3月17日後收市最窄；美3個月10年期債息倒掛亦收窄，收窄至126.821基點，是3月21日後收市最窄。

道指曾升最多1.5%，是3月14日後最大升幅，高見32511.49點，是3月22日後最高。收市報32105.25點，是3月21日後收市新高。

標指曾升最多1.8%，是3月16日後最大升幅，高見4007.66點，是3月22日後最高。收市報3948.72點，是3月21日後收市新高。

納指曾升最多2.51%，是3月16日後最大升幅，高見11962.69點，是3月22日後最高。收市報11787.4點，是3月21日後收市新高。

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