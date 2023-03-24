個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.07%，折合報375.85元；阿里巴巴（9988）跌1.51%，折合報84.89元；美團（3690）跌0.39%，折合報140.55元；匯控（0005）跌2.12%，折合報52.56元；建行（0939）跌0.62%，折合報5.1元。

道期現升0.052%；標期現升0.07%；納期現升0.02%。日股現跌0.44%，韓股現跌0.2%，澳股現跌0.48%。

VIX指數隔晚升1.57%或0.35點，報22.61點。

紐油現跌0.87%或0.6美元，報69.35美元；布油現跌0.81%或0.61美元，報75.29美元；金價現跌0.03%或0.76美元，報1992.64美元；LME 銅期貨隔晚升1.6%或142.5美元，報9031美元。美國10年期債息現跌0.49%或0.0168厘，報3.4098厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，小米（1810）、美團（3690）、潤啤（0291）、神華（1088）、宏橋（1378）、新奧（2688）、中國財險（2328）、中石化（0386）、招商銀行（3968）、中國太保（2601）、安樂工程（1977）、中國光大銀行（6818）、中國光大綠色環保（1257）、雲遊控股（0484）、復星旅遊文化（1992）、快狗打車（2246）、美的置業（3990）、中國人民保險集團（1339）、香格里拉（0069）、邵氏兄弟控股（0953）、國藥控股（1099）、稻草熊（2125）等。

衛龍（9985）全年經調整淨利略增，派末期息加特別息每股合共0.24元人幣。

京信通信（2342）全年扭虧為盈，賺1.9億。

融創中國（1918）盈警料去年虧損縮至270至280億元。

穆迪：港鐵（0066）新票價調整機制對信貸評級負面，料今年棄收入逾三億。

中移動（0941）去年多賺8%，末期息2.21元。中國移動楊杰：今年起資本開支逐漸減少，對分拆業務持開放。

國泰（0293）擬與飛機租賃公司洽商，冀獲取50架A320 neo飛機。

瑞安房地產（0272）羅康瑞：難言內房是否見底，仍抱持審慎看法。

中銀香港（2388）維持最優惠利率不變。

中海油服（2883）全年多賺6.5倍，遜預期，息0.16元。

載通（0062）去年少賺41%，末期息0.5元，九巴稅後虧損470萬元。

利亞零售（0831）去年少賺16%，末期息5仙，按年持平，CEO楊立彬退任。

新希望服務（3658）︰未來派息比率將維持50%水平。

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