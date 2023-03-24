moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌201點 夜期低水178點 小米美團中石化等業績

美股向上下，港股ADR跌201點或1.01%，報19848點，即月恒指夜期跌166點，報19872點，夜期低水178點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.07%，折合報375.85元；阿里巴巴（9988）跌1.51%，折合報84.89元；美團（3690）跌0.39%，折合報140.55元；匯控（0005）跌2.12%，折合報52.56元；建行（0939）跌0.62%，折合報5.1元。

道期現升0.052%；標期現升0.07%；納期現升0.02%。日股現跌0.44%，韓股現跌0.2%，澳股現跌0.48%。

VIX指數隔晚升1.57%或0.35點，報22.61點。

紐油現跌0.87%或0.6美元，報69.35美元；布油現跌0.81%或0.61美元，報75.29美元；金價現跌0.03%或0.76美元，報1992.64美元；LME 銅期貨隔晚升1.6%或142.5美元，報9031美元。美國10年期債息現跌0.49%或0.0168厘，報3.4098厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，小米（1810）、美團（3690）、潤啤（0291）、神華（1088）、宏橋（1378）、新奧（2688）、中國財險（2328）、中石化（0386）、招商銀行（3968）、中國太保（2601）、安樂工程（1977）、中國光大銀行（6818）、中國光大綠色環保（1257）、雲遊控股（0484）、復星旅遊文化（1992）、快狗打車（2246）、美的置業（3990）、中國人民保險集團（1339）、香格里拉（0069）、邵氏兄弟控股（0953）、國藥控股（1099）、稻草熊（2125）等。

衛龍（9985）全年經調整淨利略增，派末期息加特別息每股合共0.24元人幣。

京信通信（2342）全年扭虧為盈，賺1.9億。

融創中國（1918）盈警料去年虧損縮至270至280億元。

穆迪：港鐵（0066）新票價調整機制對信貸評級負面，料今年棄收入逾三億。

中移動（0941）去年多賺8%，末期息2.21元。中國移動楊杰：今年起資本開支逐漸減少，對分拆業務持開放。

國泰（0293）擬與飛機租賃公司洽商，冀獲取50架A320 neo飛機。

瑞安房地產（0272）羅康瑞：難言內房是否見底，仍抱持審慎看法。

中銀香港（2388）維持最優惠利率不變。

中海油服（2883）全年多賺6.5倍，遜預期，息0.16元。

載通（0062）去年少賺41%，末期息0.5元，九巴稅後虧損470萬元。

利亞零售（0831）去年少賺16%，末期息5仙，按年持平，CEO楊立彬退任。

新希望服務（3658）︰未來派息比率將維持50%水平。

 

其他報道

耶倫：必要時會採取更多行動保護銀行存款

耶倫再提保護存款 美股升幅收窄 道指升75點

北水增持鐵塔 減持國美