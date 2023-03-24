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恒指低開129點 科指跌0.38% 金融股推低大市 匯控跌2.7%

恒指今早低開129點或0.65%，報19919點，大市成交金額20億元；國指今早低開37點或0.56%，報6798點。恒生科技指數開市報4182點，跌0.38%。金融、非必需消費品股推低大市。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。騰訊（0700）、中芯（0981）、網易（9999）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，58隻下跌，11隻無升跌。恒安（1044）升3.17%，報37.4元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌2.79%，報52.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，17隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報18.8元，升5.5%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報72.55元，跌2.75%。

恒指高於20天線(19840.36點)、250天線(19844.36點)。科指高於250天線(4134.82點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，小米（1810）開市報12.22元，無升跌。美團（3690）開市報140.8元，跌0.21%。潤啤（0291）開市報62.15元，跌0.16%。神華（1088）開市報25.8元，升0.19%。宏橋（1378）開市報8.07元，升0.5%。新奧（2688）開市報100元，跌2.15%。中石化（0386）開市報4.82元，跌0.21%。招商銀行（3968）開市報4.46元，跌0.67%。安樂工程（1977）無成交，報1.3元。快狗打車（2246）無成交，報2.27元。邵氏兄弟控股（0953）開市報0.34元，無升跌。

衛龍（9985）全年經調整淨利略增，派末期息加特別息每股合共0.24元人幣。開市報11.78元，升1.2%。

京信通信（2342）全年扭虧為盈，賺1.9億。開市報1.55元，無升跌。

穆迪：港鐵（0066）新票價調整機制對信貸評級負面，料今年棄收入逾三億。開市報37.9元，跌0.39%。

中移動（0941）去年多賺8%，末期息2.21元。中國移動楊杰：今年起資本開支逐漸減少，對分拆業務持開放。開市報62.7元，跌1.42%。

國泰（0293）擬與飛機租賃公司洽商，冀獲取50架A320 neo飛機。開市報7.33元，無升跌。

瑞安房地產（0272）羅康瑞：難言內房是否見底，仍抱持審慎看法。開市報0.99元，跌1%。

中銀香港（2388）維持最優惠利率不變。開市報25.5元，無升跌。

中海油服（2883）全年多賺6.5倍，遜預期，息0.16元。開市報8.4元，升1.94%。

載通（0062）去年少賺41%，末期息0.5元，九巴稅後虧損470萬元。無成交，報10.3元。

利亞零售（0831）去年少賺16%，末期息5仙，按年持平，CEO楊立彬退任。開市報0.85元，無升跌。

新希望服務（3658）︰未來派息比率將維持50%水平。無成交，報1.53元。

破頂股表現

破頂股包括，普拉達（1913）創52周高，見57.3元，開市報57.3元，升2.87%；德林國際（1126）創52周高，見3.98元，開市報3.98元，升9.04%；中信國際電訊（1883）創52周高，見3.28元，開市報3.28元，升0.92%；中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；伯明翰體育（2910）無成交，報1.09元；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元；遠航港口（8502）創52周高，見0.285元，開市報0.285元，升14%；艾德韋宣集團（9919）創52周高，見1.57元，開市報1.57元，升0.64%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括德利機械（2102）低見0.172元，開市報0.172元，跌2.27%。

異動股

上升異動股，包括，傳遞娛樂（1326）開市報0.086元，升14.67%；ALCO HOLDINGS（0328）開市報0.047元，升14.63%；歲寶百貨（0312）開市報0.105元，升14.13%；遠航港口（8502）創52周高，見0.285元，開市報0.285元，升14%；童園國際（3830）開市報0.053元，升12.77%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）開市報0.6元，升11.11%；立高控股（8472）開市報0.084元，升10.53%；中國水業集團（1129）開市報0.176元，升10%；德林國際（1126）創52周高，見3.98元，開市報3.98元，升9.04%；中國煤層氣（8270）開市報1.01元，升8.6%。

下跌異動股，包括，亞太衛星（1045）開市報2.55元，跌7.61%；香港通訊國際控股（0248）開市報0.051元，跌7.27%；晶門半導體（2878）開市報0.54元，跌6.9%；三一國際（0631）開市報7.8元，跌5.22%；廣聯工程控股（1413）開市報0.222元，跌5.13%；上海証大（0755）開市報0.023元，跌4.17%；SOHO中國（0410）開市報1.39元，跌4.14%；中銀航空租賃（2588）開市報58.4元，跌4.03%；國農金融投資（8120）開市報0.132元，跌3.65%。

 

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