moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

金管局：港銀持AT1債只佔債券持倉0.1% 影響有限

瑞信（美：CS）額外一級資本（AT1）債券被瑞士監管當局全數減值，金管局總裁余偉文表示，據當局快速調查，本港銀行持AT1債券只佔整體債券持倉0.1%，對個別銀行更為有限，影響相當有限，當局不太擔心相關風險會對香港銀行體系。

金管局指出，若加上其他銀行資本票據，包括二級資本（T2）票據和具吸收虧損能力的非資本債務票據（non-capital LAC debt instruments），總額亦只佔銀行債務投資組合約1% 。

至於其他投資者，余偉文指當局沒有具體數據，但大部分投資者都是私人銀行客戶和專業投資者，佔其資產部位細小，散戶持有更為罕有。余偉文又指，金管局資產沒有直接持倉，可能在外委投資經理會有，但部位相當小。

除瑞信外，近日有美國地區性銀行被接管，余偉文又表示，美國和歐洲近日發生的事件對香港影響很小，涉事銀行在本港銀行的敞口相當有限，相關地方的監管部門採取強力措施限止影響外溢，情况已經大為穩定，會觀察情况會否再蔓延，特別是美國地區性銀行流動性是否有變，本港或全球銀行是否已預備有更多波動。

 

其他報道

TVB擬裁員5%

恒指低開129點 科指跌0.38% 金融股推低大市 匯控跌2.7%

港股ADR跌201點 夜期低水178點 小米美團中石化等業績

耶倫：必要時會採取更多行動保護銀行存款

耶倫再提保護存款 美股升幅收窄 道指升75點

北水增持鐵塔 減持國美