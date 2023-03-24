金管局指出，若加上其他銀行資本票據，包括二級資本（T2）票據和具吸收虧損能力的非資本債務票據（non-capital LAC debt instruments），總額亦只佔銀行債務投資組合約1% 。

至於其他投資者，余偉文指當局沒有具體數據，但大部分投資者都是私人銀行客戶和專業投資者，佔其資產部位細小，散戶持有更為罕有。余偉文又指，金管局資產沒有直接持倉，可能在外委投資經理會有，但部位相當小。

除瑞信外，近日有美國地區性銀行被接管，余偉文又表示，美國和歐洲近日發生的事件對香港影響很小，涉事銀行在本港銀行的敞口相當有限，相關地方的監管部門採取強力措施限止影響外溢，情况已經大為穩定，會觀察情况會否再蔓延，特別是美國地區性銀行流動性是否有變，本港或全球銀行是否已預備有更多波動。

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