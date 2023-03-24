政府表示，會有以原有的「資本投資者入境計劃」為基礎，建議投資範疇包括港股；由香港上市公司、政府、或由政府全資擁有或部分擁有的實體發行或全面保證的債券；認可機構發行的後償債券；以及合資格的集體投資計劃，亦會考慮以人民幣計價的資產。如成功申請，申請人可與其配偶及未婚受養子女來港居住和發展。

政府指，如獲立法會通過，由單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具（FIHVs）將獲得利得稅豁免，並將會檢視現時有關基金和附帶權益的優惠稅制。政府亦會資助成立全新的香港財富傳承學院，會在金管局架構下成立，並由業界組織、專業服務提供者、大學和投資推廣署的FamilyOfficeHK專責團隊等合作伴伴支持，以培訓人才。

為方便全球家族辦公室在港設立和擴展業務，FamilyOfficeHK專責團隊會擴大職能，為協調財富擁有人推展慈善業務以及協助教育等提供服務；該團隊亦會召集和成立新的家族辦公室服務提供者網絡，成員包括私人銀行、會計和律師事務所、信託和其他專業服務公司等，讓政府和業界互相溝通。

據公報，機管局正積極研究於「機場城市」發展項目下，在本港機場設立藝術與珍品的貯存、展覽和鑑賞設施，令投資藝術品的全球家族辦公室受惠。

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