moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港府發政策宣言 冀創有利環境招家族辦公室

香港政府發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，冀締造具競爭力的有利環境，為全球家族辦公室和資產擁有人建立蓬勃生態圈。

政府表示，會有以原有的「資本投資者入境計劃」為基礎，建議投資範疇包括港股；由香港上市公司、政府、或由政府全資擁有或部分擁有的實體發行或全面保證的債券；認可機構發行的後償債券；以及合資格的集體投資計劃，亦會考慮以人民幣計價的資產。如成功申請，申請人可與其配偶及未婚受養子女來港居住和發展。

政府指，如獲立法會通過，由單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具（FIHVs）將獲得利得稅豁免，並將會檢視現時有關基金和附帶權益的優惠稅制。政府亦會資助成立全新的香港財富傳承學院，會在金管局架構下成立，並由業界組織、專業服務提供者、大學和投資推廣署的FamilyOfficeHK專責團隊等合作伴伴支持，以培訓人才。

為方便全球家族辦公室在港設立和擴展業務，FamilyOfficeHK專責團隊會擴大職能，為協調財富擁有人推展慈善業務以及協助教育等提供服務；該團隊亦會召集和成立新的家族辦公室服務提供者網絡，成員包括私人銀行、會計和律師事務所、信託和其他專業服務公司等，讓政府和業界互相溝通。

據公報，機管局正積極研究於「機場城市」發展項目下，在本港機場設立藝術與珍品的貯存、展覽和鑑賞設施，令投資藝術品的全球家族辦公室受惠。

 

其他報道

LME：已檢查所有袋裝鎳 沒有發現更多石頭

美國將14間中企列入未經核實清單 包括兩間香港註冊公司

沃爾瑪擬裁走約200名配送員工

花旗：美國銀行業疲軟 或拖累美元進一步下跌

周受資：TikTok是美國公司 獨立於字節跳動

美司法部據報正調查瑞信、瑞銀等銀行 涉為俄富豪逃避制裁

金管局：港銀持AT1債只佔債券持倉1% 影響有限

TVB擬裁員5%

恒指低開129點 科指跌0.38% 金融股推低大市 匯控跌2.7%