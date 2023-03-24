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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日 隔夜HIBOR跌60點子

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌6.29點子至3.29071%，是3月20日後最低，當日報2.98988%。對上一次連跌3日是3月16日，當日拆息報3.06732%。

港元現報7.8495元無升跌，曾貶值最多3點子，報7.8498元，亦曾升值最多8點子，報7.8487元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌60.63點子至1.34274%；1星期HIBOR跌39.61點子至2.46929%；2星期HIBOR跌25.78點子至2.84887%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.24點子至3.75869%；6個月期HIBOR升0.01點子至4.09452%；12個月期HIBOR升0.63點子至4.26083%。

美元指數現報102.682升值0.15點或0.15%。

美元1個月期LIBOR報4.797%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.5063%，連續3日擴闊，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年3月16日，當日利差報-1.6941%。

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