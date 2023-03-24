文章日期：2023年3月24日 11:31
中銀保監公布，3月23日，中國央行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清會見匯控（0005）行政總裁祈耀年一行，雙方就近期國際經濟金融形勢進行了交流探討。
郭樹清表示，歡迎匯豐在華擴大投資，內地金融業將一如既往推進高水平對外開放，進一步深化國際經濟金融合作。
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