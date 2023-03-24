恒指今早低開129點，高位升68點，低位跌215點，高低波幅284點。

恒指半日跌42點或0.21%，報20007點，大市成交金額661億元；國指跌7點或0.11%，報6829點。恒生科技指數收報4253點，升1.29%。

藍籌股成交金額316.16億元，佔大市成交47.83%；科指成份股成交金額248.71億元，佔大市成交37.62%；國指成份股成交金額287.49億元，佔大市成交43.49%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.62%，至116.64億元，佔大市成交17.63%。牛熊證成交金額62.92億元，減少6.89%；窩輪成交金額53.71億元，減少10.58%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌33隻升，37隻下跌，6隻無升跌。聯想（0992）升10.1%，收報8.94元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.13%，收報13元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，9隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）創52周高，見9.06元，收報8.94元，升10.1%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報38.7元，跌3.61%。

恒指20天線(19844.74點)升穿250天線(19844.71點)，昨日20天線跌穿250天線。科指曾升穿50天線(4272.77點)續高於250天線(4135.1點)。

北水南下合計淨流入33.35億元，較上日增加303.16%，淨流入金額是3月20日56.92億元後最多，對上一次連續13日淨流入是2022年10月24日。北水連續第13日流入，累計流入368.99億元。南水北上合計淨流出7.73億元人民幣，終止連續9日流入

銀保監主席郭樹清會見匯控（0005）祈耀年。收報51.9元，跌3.35%。

港交所（0388）旗下LME：已檢查所有袋裝鎳 沒有發現更多石頭。收報343.8元，升0.53%。

電視廣播（0511）擬裁員5%。收報10.28元，跌6.55%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，小米（1810）收報12.38元，升1.31%。美團（3690）收報141.1元，無升跌。潤啤（0291）創52周高，見64.4元，收報63.5元，升2.01%。神華（1088）收報25.65元，跌0.39%。宏橋（1378）收報8.11元，升1%。新奧（2688）收報102.8元，升0.59%。中石化（0386）收報4.75元，跌1.66%。招商銀行（3968）收報40元，跌2.56%。安樂工程（1977）收報1.31元，升0.77%。快狗打車（2246）收報2.3元，升1.32%。邵氏兄弟控股（0953）收報0.3元，跌11.76%。

衛龍（9985）全年經調整淨利略增，派末期息加特別息每股合共0.24元人幣。收報11.54元，跌0.86%。

京信通信（2342）全年扭虧為盈，賺1.9億。收報1.47元，跌5.16%。

穆迪：港鐵（0066）新票價調整機制對信貸評級負面，料今年棄收入逾三億。收報37.95元，跌0.26%。

中移動（0941）去年多賺8%，末期息2.21元。中國移動楊杰：今年起資本開支逐漸減少，對分拆業務持開放。收報62.35元，跌1.97%。

國泰（0293）擬與飛機租賃公司洽商，冀獲取50架A320 neo飛機。收報7.35元，升0.27%。

瑞安房地產（0272）羅康瑞：難言內房是否見底，仍抱持審慎看法。收報1.01元，升1%。

中銀香港（2388）維持最優惠利率不變。收報25.35元，跌0.59%。

中海油服（2883）全年多賺6.5倍，遜預期，息0.16元。收報7.87元，跌4.49%。

載通（0062）去年少賺41%，末期息0.5元，九巴稅後虧損470萬元。收報10.44元，升1.36%。

利亞零售（0831）去年少賺16%，末期息5仙，按年持平，CEO楊立彬退任。收報0.85元，無升跌。

新希望服務（3658）︰未來派息比率將維持50%水平。收報1.53元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見20.1元，收報19.56元，升12.03%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見11.25元，收報11.17元，升3.43%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見12.4元，收報12.32元，升2.16%；普拉達（1913）創52周高，見58.2元，收報57.65元，升3.5%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.35元，收報7.26元，升4.61%；金山軟件（3888）創52周高，見37.8元，收報36.3元，升5.83%；企展控股（1808）創52周高，見1.68元，收報1.68元，升7.01%；百勝中國（9987）創52周高，見505元，收報500元，無升跌招金礦業（1818）創52周高，見12.56元，收報12.28元，升5.32%；濱海泰達物流（8348）創52周高，見0.36元，收報0.36元，升12.5%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見9.06元，收報8.94元，升10.1%；金山軟件（3888）創52周高，見37.8元，收報36.3元，升5.83%；潤啤（0291）創52周高，見64.4元，收報63.5元，升2.01%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括景瑞（1862）低見0.19元，收報0.202元，跌6.91%；東曜藥業（1875）低見1.75元，收報1.78元，無升跌；瀛晟科學（0209）低見0.126元，收報0.126元，跌15.44%；景瑞控股（1862）低見0.19元，收報0.202元，跌6.91%；維信金科（2003）低見2.49元，收報2.54元，無升跌；德利機械（2102）低見0.172元，收報0.175元，跌0.57%；賞之味（8096）低見0.27元，收報0.27元，跌5.26%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.5元，收報0.58元，升7.41%。

16隻股份創52周低，其中十隻包括，誼礫控股（0076）低見0.35元，收報0.36元，跌2.7%；HYPEBEAST（0150）低見0.315元，收報0.325元，跌1.52%；正商實業（0185）低見0.97元，收報0.98元，跌3.92%；中港石油（0632）低見0.153元，收報0.153元，跌1.29%；中國高速傳動（0658）低見3元，收報3.06元，跌0.33%；山水水泥（0691）低見1.42元，收報1.42元，跌2.07%；水發興業能源（0750）低見0.68元，收報0.69元，跌2.82%；帝國科技集團（0776）低見4.21元，收報4.4元，跌6.18%；看通集團（1059）低見0.249元，收報0.265元，跌3.64%；精英匯集團（1775）低見0.36元，收報0.36元，跌4%。

異動股

上升異動股，包括，歲寶百貨（0312）收報0.127元，升38.04%；萬成金屬包裝（8291）收報0.179元，升37.69%；遠航港口（8502）創52周高，見0.385元，收報0.33元，升32%；春能控股（8430）收報0.45元，升28.57%；滄港鐵路（2169）收報2.95元，升21.4%；環球數碼創意（8271）收報0.109元，升21.11%；衍匯亞洲（8210）收報0.044元，升18.92%；滄海控股（2017）收報0.305元，升17.31%；東勝旅遊（0265）收報0.055元，升17.02%；金山雲（3896）收報3.47元，升15.28%。

下跌異動股，包括，毅德國際（1396）收報0.93元，跌19.13%；中國創意控股（8368）收報0.18元，跌18.18%；奧栢中國（8148）收報0.038元，跌17.39%；進昇集團控股（1581）收報0.21元，跌16%；瀛晟科學（0209）創上市新低，見0.126元，收報0.126元，跌15.44%；江山控股（0295）收報0.067元，跌15.19%；超媒體控股（0072）收報0.92元，跌14.81%；懶豬科技（8379）收報0.089元，跌14.42%；所羅門環球控股（8133）收報0.123元，跌13.99%。

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