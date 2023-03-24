集團營業額352.63億元，按年增長5.6%。年內整體啤酒銷量按年升0.4%，次高檔及以上啤酒銷量按年增長約12.6%，產品結構持續提升。其中「喜力」品牌的銷量持續錄得良好兩位數增長。

集團持續推進多元化品牌組合建設，去年推出多個新產品，包括在「醴」的基 礎上升級更高酒精度和原麥汁濃度的首款超高端烈性啤酒「醲醴」、高端產品「黑獅果啤」(#703 櫻桃緋)和「雪花全麥純生」，及碳酸飲料「雪花小啤汽」蜜桃味和菠蘿百香果 乳酸菌味的兩款新口味，進一步豐富集團之產品組合及支持其高端化發展。

在小酒館的布局方面，集團指，通過與經銷商合作，推出了首個小酒館品牌 Joy Brew，預計首間小酒館將於今年上半年開始營業。

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