華潤啤酒（0291）公布去年度業績，股東應佔溢利43.44億元人民幣（下同），按年跌5.3%，略勝預期，每股基本盈利1.34元，末期股息0.302 元，連同中期股息每股0.234 元，去年度派息總額為每股0.536 元，按年跌5.3%。
集團營業額352.63億元，按年增長5.6%。年內整體啤酒銷量按年升0.4%，次高檔及以上啤酒銷量按年增長約12.6%，產品結構持續提升。其中「喜力」品牌的銷量持續錄得良好兩位數增長。
集團持續推進多元化品牌組合建設，去年推出多個新產品，包括在「醴」的基 礎上升級更高酒精度和原麥汁濃度的首款超高端烈性啤酒「醲醴」、高端產品「黑獅果啤」(#703 櫻桃緋)和「雪花全麥純生」，及碳酸飲料「雪花小啤汽」蜜桃味和菠蘿百香果 乳酸菌味的兩款新口味，進一步豐富集團之產品組合及支持其高端化發展。
在小酒館的布局方面，集團指，通過與經銷商合作，推出了首個小酒館品牌 Joy Brew，預計首間小酒館將於今年上半年開始營業。
其他報道
銀保監主席郭樹清會見匯控祈耀年
港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日 隔夜HIBOR跌60點子
恒指低開129點 科指跌0.38% 金融股推低大市 匯控跌2.7%
港股ADR跌201點 夜期低水178點 小米美團中石化等業績