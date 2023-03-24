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特專科技公司新上市規則本月底實施 市值申請門檻調低

聯交所今天公布新特專科技公司上市機制，將由3月31日起於《上市規則》新增一個章節，有意根據新章節上市的公司由該日起可提交正式申請。當中，特專科技公司的上市框架，在諮詢文件的建議和實施時亦有一定分別，當中包括市值、研發開支比例、來自資深獨立投資者相當數額的投資、優化定價過程等。

聯交所列出將會實施的規定，在市值方面，已商業化公司需有60億元或以上，未商業化公司則需100億元或以上，較諮詢建議時有所調低。

在研發開支比例方面，收益達1.5億港元但低於2.5億港元的未商業化公司門檻降低至最少30%。適用於上市前三個會計年度中有至少兩個年度的每年達有關比例；及上市前三個會計年度合計達有關比例。

至於來自資深獨立投資者相當數額的投資規定，公司需有2至5名領航資深獨立投資者持有申請人10%或以上的已發行股本，投資金額合計15億元或以上。其中2名領航資深獨立投資者需各自持有3%或以上的已發行股本，投資金額各自4.5億元或以上。

優化定價過程中，定義「獨立定價投資者」為：符合相同獨立性規定的機構專業投資者；及管理資產規模、基金規模或投資組合規模至少達10億港元的其他類型投資者，而至少50%的發售股份須分配予「獨立定價投資者」則與諮詢建議相同。

 

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