對於矽谷銀行事件的教訓，溫拓思指正確預測流動性是相當重要，管理矽谷銀行資產的管理層或是認為其存款相當穩定，客戶質素好而且關係長久，但他們會同時消失，因此對銀行的壓力測試相當重要。另外，該行不能匹配存款和利率，當銀行被迫提高流動性時，將是嚴重的問題，他們亦在營運上缺乏彈性，重建國債投資組合，在銀行、資產負債和流動性管理方面肯定存在基礎問題。

溫拓思指，目前至少在美國仍然存在一些看起來不可行的商業模式仍然存在 ，其他銀行有類似的存款集中度。三間倒閉的銀行過去在於看起來很穩固，它們似乎有償付能力，它們被擠提的原因日後可以探索。 另外，他又指瑞士監管當局將瑞信170億美元AT1債券減值，但沒有審查的過程，他認為這對銀行監管以及銀行自我管理的方式產生，有非常深遠的影響。

矽谷銀行被美國監管當局接管後，英倫銀行在當周末迅速聯絡銀行收購矽谷銀行的英國子公司，最後由匯控（0005）在周一公布（13日）收購。英倫銀行執行董事Victoria Saporta表示，在匯控收購前，英國矽谷銀行未有收購者，因為母行被接管，因此他們認為英國子公司也沒有生存能力，業務不能再持續。匯控出現後，英倫銀行以處置機制完成將矽谷銀行轉移至具有足夠的匯控，並將矽谷銀行的股權和高級債減值，是教科書式的處理辦法。

她又指英國銀行體系相當具有韌性，主要銀行平均LCR有149%，流動資產緩衝有1.4萬億英鎊，主要是現金和央行儲備，是資產負債表上產生利息成本證券的六倍，而大型銀行的核心一級資本充足率有14.6%，小銀行則有18%。

自今次的事件，Victoria Saporta認為銀行、監管當局有不少項目應該注意，包括與銀行的利率風險、資產計入的會計規則、銀行在賬面可以持有多少資產等、選擇持有條款持有至到期或不按市價計算證券，以及存款的流動性，以及未有存款保障存款的比例等。