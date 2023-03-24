moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打：矽谷銀行事件後有提高流動覆蓋比率

近期美國地區性銀行出現流動性問題，渣打（2888）行政總裁溫拓思表示，事件發生後他們也提高流動性，防止類似問題發生。事件發生前他們的流動性覆蓋比率（LCR）是在147%，現在則會持續地保持高於該水平。他指事件發生前渣打的資本相當充足，也能通過盈利補充資本，不會因此而減少資本。

對於矽谷銀行事件的教訓，溫拓思指正確預測流動性是相當重要，管理矽谷銀行資產的管理層或是認為其存款相當穩定，客戶質素好而且關係長久，但他們會同時消失，因此對銀行的壓力測試相當重要。另外，該行不能匹配存款和利率，當銀行被迫提高流動性時，將是嚴重的問題，他們亦在營運上缺乏彈性，重建國債投資組合，在銀行、資產負債和流動性管理方面肯定存在基礎問題。

溫拓思指，目前至少在美國仍然存在一些看起來不可行的商業模式仍然存在 ，其他銀行有類似的存款集中度。三間倒閉的銀行過去在於看起來很穩固，它們似乎有償付能力，它們被擠提的原因日後可以探索。 另外，他又指瑞士監管當局將瑞信170億美元AT1債券減值，但沒有審查的過程，他認為這對銀行監管以及銀行自我管理的方式產生，有非常深遠的影響。

矽谷銀行被美國監管當局接管後，英倫銀行在當周末迅速聯絡銀行收購矽谷銀行的英國子公司，最後由匯控（0005）在周一公布（13日）收購。英倫銀行執行董事Victoria Saporta表示，在匯控收購前，英國矽谷銀行未有收購者，因為母行被接管，因此他們認為英國子公司也沒有生存能力，業務不能再持續。匯控出現後，英倫銀行以處置機制完成將矽谷銀行轉移至具有足夠的匯控，並將矽谷銀行的股權和高級債減值，是教科書式的處理辦法。

她又指英國銀行體系相當具有韌性，主要銀行平均LCR有149%，流動資產緩衝有1.4萬億英鎊，主要是現金和央行儲備，是資產負債表上產生利息成本證券的六倍，而大型銀行的核心一級資本充足率有14.6%，小銀行則有18%。

自今次的事件，Victoria Saporta認為銀行、監管當局有不少項目應該注意，包括與銀行的利率風險、資產計入的會計規則、銀行在賬面可以持有多少資產等、選擇持有條款持有至到期或不按市價計算證券，以及存款的流動性，以及未有存款保障存款的比例等。