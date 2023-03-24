文章日期：2023年3月24日 15:06
滬深三大指數午後走勢繼續分化。滬指終止三連升，高見3282點，收報3265點，跌21點或0.64%，成交額4308億元人民幣（下同）。
深證成指四連升，午後反覆走高，高位見11648點，收報11634點，升28點或0.25%，成交額6440億元，兩市合共成交額10748億元。
創板指以近日中高位收市，收報2370點，升8點或0.38%，連升4個交易日。
過去一周，滬指累升0.46%；深證成指累升3.16%；創板指累升3.34%。
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