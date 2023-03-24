Ibel表示，加密貨幣規管涉及的範圍廣泛，當虛擬資產進入真實世界時，需要探討如何在現實進行結算。若銀行在這方面技資失敗後，又能否緩衝過來。他同時提及穩定幣的監管，穩定幣是否一如其名穩定，亦是需要探討的範圍。他認為，穩定幣是真實資產的代幣及複製品，但仍需更多的測試保證其穩定性。穩定幣實際是一種投資工具，因此銀行需為其訂出一系列標準及框架。在某些情況下，可能要為其做好對沖，避免引起過大的負面效應。

摩根大通Onyx數字貨幣系統全球主管Naveen Mallela表示，在發展虛擬資產上，下一步是代幣化，而數字化將要結束。他認為，代幣化可將信息、資產放入同一個帳戶內。未來發展或有能加一併管理多個帳簿，例如可進行即時回購，解決兩個帳簿對帳的問題，同時做到去中心化金融。

被問及代幣存款（Deposit Token）會否與央行數字貨幣（CBDC）重疊，他認為，兩者不會競爭。他指出，CBDC有應用場景，主要用於批發及大規模交易，而代幣在商業銀行中亦有其應用。

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