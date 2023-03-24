去年衛龍的營銷費用升得較快，由2021年的5.206億元人民幣（下同）升21.6%至2022年的6.333億元，佔收入的13.67%﹔當中推廣及廣告費由2021年的7870萬元升至2022年的1.393億元，主要在戶外媒體上組合投放活動和電商平台以及其他線上媒體平台開展的線上廣告活動如直播的增加。

不過孫亦農強調，公司的第一任務是抓住年輕消費群體，今年過年也開始做家庭消費的投放，帶來的增長也是很可觀。他又提到，在復常後消費市場回暖，今年初起的銷售已比去年三、四季度明顯提升，但衛龍仍會繼續聚焦在推廣品牌、主要產品之餘，開拓新產品，像新推的衛龍溏心蛋就供不應求，去年亦調整了產品結構等，將一些低價產品去掉等，扎實經銷商管理、渠道管理，帶來有質量的增長，今年將會一季比一季好。

談到去年加價帶動毛利率按年提升4.9個百分點至42.3%，董事長劉衛平及孫亦農均指出，衛龍的加價非簡單的概念，而是考慮過一流的消費品牌的毛利率都不會很低，因為若要走向全國及全世界，「不加油走不動」，品牌需要一定毛利的水平支撐，才有資源去組織起很大的體系，支持公司的擴張。所以去年衛龍針對主要產品及產品包裝進行升級、銷售渠道升級、供應鏈升級、數字化升級等，調整整個毛利結構，提升財務能力。去年毛利率達到42.3%，今年肯定仍會有明顯提升。

對於海外方面，去年收入大升230.74%至6547.4萬元，集團指，因應海外業務的急速成長，在上月設立了海外業務中心，認為此板塊有很大機會及成長空間，增長很快，暫時沒有設立特定營收目標，但會先集中建立東南亞市場。

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