呂宇健早前提出，匯豐考慮對匯豐集團進行結構性改革，以實現匯豐價值的最大化，包括（但不限於）將亞洲業務從西方業務中分拆出來，進行策略性重組及重整。不過，董事會認為，此等結構性改革均會大幅削弱集團策略所依據之國際業務模式的經濟效益，不僅會使股東價值蒙受重大損失，亦會減少股息。

董事會指，匯豐的國際網絡仍然是集團最大的競爭優勢，去年的表現顯示現時的策略行之有效，並持續提升回報，經調整利潤上升17%，達到240億美元，經調整平均有形股本回報率則為11.6%。

董事會認為，包括分拆亞洲業務或進行根本性重組，均會損害股東價值。主要因素包括中斷網絡之間的聯繫、削弱經濟效益以及對國際協同效應產生重大負面影響。加上對匯豐亞洲業務進行有意義的重組或分拆涉及重大複雜性、執行風險高、耗時多年，而且成本極為高昂。董事會重申，該決議案並不切實可行。

此外，呂宇健亦提出匯豐將股息分派回復至新冠病毒疫情之前的水平（即每年每股不低於0.51美元）。董事會認為公司已擬備長遠且可持續的股息策略，正持續為股東提供吸引的回報。現時目標是盡快將股息恢復至新冠病毒疫情前的水平，同時採納股息派付比率的方針，而非設定每年規範性股息金額，從而確保股息政策可長遠持續。董事會又指，集團需維持充裕的資本及儲備以持續發展業務，包括符合所有法律及監管機構的資本規定，因此亦建議股東投票反對此項決議案。

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