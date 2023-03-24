自去年4月版號恢復常態化發放後，中手游至今有6款產品獲得版號，其中去年獲得了《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》《吞噬星空》《鎮魂街：天生為王》《我的御劍日記》四款遊戲版號，今年除了《大富翁11》外，中手游首款自研SLG遊戲《城主天下》亦獲版號。

其他報道

匯控董事會建議股東投票反對Ken Sir分拆及股息議案

衛龍美味︰加大營銷推廣 毛利率仍會顯著提升

Terra創始人Do Kwon黑山被捕

歐央行總監：加密貨幣監管仍屬起步階段 或需以對沖控制風險

李在鎔據報下月與Lucid會談

匯豐：歡迎政府發展家族辦公室政策宣言 有助鞏固香港樞紐地位

歐央行據報促奧合銀行退出俄業務

渣打：矽谷銀行事件後有提高流動覆蓋比率

美國客戶合眾銀行據報考慮收購矽谷銀行全部或部分資產

光大綠色環保去年賺3.4億 按年瀉近七成

瑞銀財富管理負責人據報赴亞洲挽留瑞信人才

特專科技公司新上市規則本月底實施 市值申請門檻調低

永達汽車去年少賺逾4成 末期息0.292人幣

半日沽空金額75億 騰訊沽空金額最多

騰盛博藥去年虧損收窄至4.84億人幣 不派息

四環醫藥去年蝕近20億人幣 轉盈為虧

恒指半日跌42點 20天線重上250天線 北水淨流入增3倍

華潤啤酒去年少賺5.3% 末期息0.302元