耶倫隔晚轉口風，稱必要時將對銀行存款採取「更多行動」，但未能阻止銀行股跌勢，恒指先升後跌，早段曾高見20118.29點，見兩周高，但匯控（0005）等金融股向下拖低大市，加上騰訊（0700）升幅收窄使大市於高位回吐。北水流入增加6.4倍，創兩周新多。北水連續第13日流入，是2022年10月24日後最長。
恒指20天線半日曾反覆重上250天線，收市重回其下，為連續第二日低於250天線。科指則連升4日，並創1個月新高。科指50天線得而復失。
全周計，三大指數連升第二周，恒指國指為月初以來最大的按周升幅，而科指累升6.1%，更是1月6日後最大升幅。
恒指今早低開129點，高位升68點，低位跌215點，高低波幅284點。
恒指收市跌133點或0.67%，報19915點，大市成交金額1230億元，較上日減少9.74%；國指跌41點或0.61%，報6794點。恒生科技指數收報4224點，升0.62%。
全日上升股份比例為25.88%，下跌為36.57%，無升跌為37.53%。
藍籌股成交金額599.52億元，佔大市成交48.74%；科指成份股成交金額445.66億元，佔大市成交36.23%；國指成份股成交金額535.89億元，佔大市成交43.56%。
窩輪及牛熊證成交金額增加10.8%，至141.44億元，佔大市成交11.49%。牛熊證成交金額77.22億元，增加14.26%；窩輪成交金額64.21億元，增加6.89%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、小米（1810）貢獻恒指較多。
藍籌20隻升，49隻下跌，7隻無升跌。聯想（0992）升8.25%，收報8.79元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.87%，收報12.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）創52周高，見9.06元，收報8.79元，升8.25%；跌幅最大的是中芯（0981）收報17.94元，跌3.96%。
恒指20天線(19840.16點)半日曾反覆重上250天線(19844.35點)，收市重回其下，為連續第二日低於250天線。科指50天線(4272.2點)得而復失。
北水南下合計淨流入61.5億元，較上日增加643.55%，淨流入金額是3月8日75.54億元後最多。北水連續第13日流入，累計流入397.15億元，對上一次連續13日淨流入是2022年10月24日。南水北上合計淨流出2.34億元人民幣，終止連續9日流入
恒指曾高見20118.29點，是3月9日20157.24點後最高，其後倒跌最多1.07%，低見19834.45點。收市報19915.68點，是3月22日後收市新低，當日報19591.43點。
科指曾升最多2.25%，高見4293.35點，是2月21日4311.12點後最高。今日收市報4224.85點，是2月20日後收市新高，當日報4311.61點。連升4日，累計升354.58點，對上一次連升4日是1月5日。及連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月17日。
國指曾跌最多1.06%，低見6764.07點，收市報6794.8點，是3月22日後收市新低，當日報6639.99點。
恒指本周累升2.03%或397點，升幅是3月3日後最大，當時收市升幅為2.79%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是2022年12月30日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升17.36%，其次為東方海外（0316）及騰訊（0700），分別升12.31%及11.02%。而表現最差的是華潤萬象生活（1209），累跌5.4%，其次為中芯國際（0981）及中移動（0941），分別跌5.28%及5.16%。
國指本周累升2.71%或179點，升幅是3月3日後最大，當時收市升幅為3.52%；國指連升2周，對上一次連升2周，是2022年12月30日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升17.36%，其次為小鵬（9868）及騰訊（0700），分別升16.74%及11.02%。而表現最差的是中芯國際（0981），累跌5.28%，其次為中移動（0941）及郵儲銀行（1658），分別跌5.16%及5.13%。
科指本周累升6.16%或245點，升幅是1月6日後最大，當時收市升幅為7.32%；科指連升2周，對上一次連升2周，是1月6日；本周表現最佳的是金山軟件（3888），累升20.13%，其次為聯想（0992）及小鵬（9868），分別升17.36%及16.74%。而表現最差的是金蝶（0268），累跌16.2%，其次為中芯（0981）及攜程（9961），分別跌5.28%及1.74%。
新一批遊戲版號出爐 中手游（0302）《大富翁11》版號獲批。收報2.25元，升0.9%。
衛龍（9985）美味︰加大營銷推廣 毛利率仍會顯著提升。收報10.92元，跌6.19%。
渣打集團（2888）：矽谷銀行事件後有提高流動覆蓋比率。收報60.65元，跌2.73%。
光大綠色環保（1257）去年賺3.4億 按年瀉近七成。收報1.48元，跌1.99%。
特專科技公司新上市規則本月底實施 市值申請門檻調低。港交所（0388）收報342元，無升跌。
永達汽車（3669）去年少賺逾4成 末期息0.292人幣。收報5.63元，升2.93%。
騰盛博藥（2137）去年虧損收窄至4.84億人幣 不派息。收報5.03元，跌2.33%。
四環醫藥（0460）去年蝕近20億人幣 轉盈為虧。收報0.82元，跌1.2%。
華潤啤酒（0291）去年少賺5.3% 末期息0.302元。創52周高，見64.4元，收報62.9元，升1.04%。
銀保監主席郭樹清會見匯控（0005）祈耀年。匯控董事會建議股東投票反對Ken Sir分拆及股息議案。收報52.15元，跌2.89%。
港交所（0388）旗下LME：已檢查所有袋裝鎳 沒有發現更多石頭。收報342元，無升跌。
電視廣播（0511）擬裁員5%。收報9.76元，跌11.27%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，小米（1810）收報12.44元，升1.8%。美團（3690）收報140.2元，跌0.64%。潤啤（0291）創52周高，見64.4元，收報62.9元，升1.04%。
神華（1088）收報25.5元，跌0.97%。宏橋（1378）收報8.04元，升0.12%。新奧（2688）收報102元，跌0.2%。中石化（0386）收報4.69元，跌2.9%。招商銀行（3968）收報40元，跌2.56%。安樂工程（1977）收報1.3元，無升跌。快狗打車（2246）收報2.29元，升0.88%。邵氏兄弟控股（0953）收報0.28元，跌17.65%。
衛龍（9985）全年經調整淨利略增，派末期息加特別息每股合共0.24元人幣。收報10.92元，跌6.19%。
京信通信（2342）全年扭虧為盈，賺1.9億。收報1.45元，跌6.45%。
穆迪：港鐵（0066）新票價調整機制對信貸評級負面，料今年棄收入逾三億。收報37.8元，跌0.66%。
中移動（0941）去年多賺8%，末期息2.21元。中國移動楊杰：今年起資本開支逐漸減少，對分拆業務持開放。收報62.55元，跌1.65%。
國泰（0293）擬與飛機租賃公司洽商，冀獲取50架A320 neo飛機。收報7.33元，無升跌。
瑞安房地產（0272）羅康瑞：難言內房是否見底，仍抱持審慎看法。收報1元，無升跌。
中銀香港（2388）維持最優惠利率不變。收報25.15元，跌1.37%。
中海油服（2883）全年多賺6.5倍，遜預期，息0.16元。收報7.7元，跌6.55%。
載通（0062）去年少賺41%，末期息0.5元，九巴稅後虧損470萬元。收報10.58元，升2.72%。
利亞零售（0831）去年少賺16%，末期息5仙，按年持平，CEO楊立彬退任。收報0.86元，升1.18%。
新希望服務（3658）︰未來派息比率將維持50%水平。收報1.57元，升2.61%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見20.1元，收報19.6元，升12.26%；亨鑫科技（1085）創上市新高，見6.15元，見52周低1.5元，收報2.16元，跌61.43%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8319.7元，收報8319.7元，升0.05%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見11.25元，收報11.2元，升3.7%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見12.4元，收報12.34元，升2.32%；普拉達（1913）創52周高，見58.2元，收報57.15元，升2.6%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.35元，收報7.1元，升2.31%；金山軟件（3888）創52周高，見37.8元，收報37元，升7.87%；企展控股（1808）創52周高，見1.68元，收報1.45元，跌7.64%；百勝中國（9987）創52周高，見505元，收報498.2元，跌0.36%；招金礦業（1818）創52周高，見12.56元，收報12.2元，升4.63%；濱海泰達物流（8348）創52周高，見0.36元，收報0.355元，升10.94%。
破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見9.06元，收報8.79元，升8.25%；金山軟件（3888）創52周高，見37.8元，收報37元，升7.87%；潤啤（0291）創52周高，見64.4元，收報62.9元，升1.04%。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.19元，收報0.201元，跌7.37%；東曜藥業（1875）低見1.66元，收報1.78元，無升跌；普天通信（1720）低見0.1元，收報0.12元，升0.84%；瀛晟科學（0209）低見0.126元，收報0.142元，跌4.7%；高山企業（0616）低見0.04元，收報0.041元，跌2.38%；亞洲資源（0899）低見0.151元，收報0.182元，升8.33%；工蓋有限公司（1421）低見0.4元，收報0.42元，跌12.5%；基石控股（1592）低見0.08元，收報0.081元，跌19%。
33隻股份創52周低，其中十隻包括，誼礫控股（0076）低見0.35元，收報0.405元，升9.46%；HYPEBEAST（0150）低見0.315元，收報0.32元，跌3.03%；正商實業（0185）低見0.97元，收報0.97元，跌4.9%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；中港石油（0632）低見0.15元，收報0.152元，跌1.94%；中國高速傳動（0658）低見3元，收報3.03元，跌1.3%；山水水泥（0691）低見1.42元，收報1.43元，跌1.38%；水發興業能源（0750）低見0.63元，收報0.66元，跌7.04%；帝國科技集團（0776）低見4.21元，收報4.49元，跌4.26%。
異動股
上升異動股，包括，興利（香港）控股（0396）收報0.134元，升41.05%；萬成金屬包裝（8291）收報0.171元，升31.54%；春能控股（8430）收報0.455元，升30%；生活概念（8056）收報0.32元，升28%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）創上市新低，見0.5元，收報0.69元，升27.78%；金慧科技（8295）收報0.118元，升26.88%；榮豐集團亞洲（8526）收報0.189元，升26.85%；歲寶百貨（0312）收報0.115元，升25%；古兜控股（8308）收報0.237元，升24.74%；威鋮國際（1002）收報0.098元，升22.5%。
下跌異動股，包括，亨鑫科技（1085）創上市新高，見6.15元，見52周低1.5元，收報2.16元，跌61.43%；基石控股（1592）創上市新低，見0.08元，收報0.081元，跌19%；煜盛文化（1859）收報0.22元，跌18.52%；進昇集團控股（1581）收報0.205元，跌18%；邵氏兄弟控股（0953）收報0.28元，跌17.65%；中國農業生態（8166）收報0.05元，跌16.67%；毅德國際（1396）收報0.96元，跌16.52%；百德國際（2668）見52周低0.083元，收報0.092元，跌15.6%；奧栢中國（8148）收報0.039元，跌15.22%；智紡國際控股（8521）創上市新低，見0.073元，收報0.079元，跌15.05%。
其他報道