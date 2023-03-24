若符合下列情形，公積金貸款最高額度可以上浮一定比例，當中包括使用公積金貸款購買首套住房的，其公積金貸款最高額度可以上浮20%；使用公積金貸款購買首套住房，且所購住房為綠色建築評價標準二星級及以上的綠色建築的，其公積金貸款最高額度可以上浮30%；生育二孩及以上的多子女家庭，而至少一個子女未成年，可使用公積金貸款購買首套住房的，其公積金貸款最高額度可以上浮30%；以及生育二孩及以上的多子女家庭使用公積金貸款購買首套住房，且所購住房為綠色建築評價標準二星級及以上的綠色建築的，其公積金貸款最高額度可以上浮40%。

申請人和計算可貸額度的共同申請人申請公積金貸款前連續三年以上未提取公積金的，按照住房公積金賬戶餘額倍數計算的公積金貸款可貸額度可以提高10%，但應符合本規定第17條規定的其他要求和本條前款規定之要求。

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