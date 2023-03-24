文章日期：2023年3月24日 17:03
稻草熊娛樂（2125）公布去年度業績，純利5093.3萬元人民幣（下同），按年下跌69.91%，每股盈利7.5分，不派息。
年內收入9.8億元，按年跌42.4%，毛利2.198億元，按年跌57.4%，經調整純利7360萬元，按年跌62.1%。
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