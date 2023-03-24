期內集團綜合收入按年增17.8%至14.6億美元。截至去年底止，集團香港業務入住率為38%，按年持平，每房收入為75美元，按年增加34%，主因是旗下四間酒店中有兩間參與檢疫酒店業務，其餘兩間酒店受益於逐步復甦的餐飲業務及宅度假業務；香港酒店物業去年總收入增加14.1%至1.57億美元。

內地業務方面，截至去年底止入住率為38%，按年跌11個百分點，每房收入按年少34%至37美元。集團指，去年大部分時間中，內地多個城市零星疫情爆發，受管控及旅行限制影響。期內內地酒店物業去年總收入減少27.0%至4.30億美元。

集團其他地區業務增長較好，去年新加坡酒店物業總收入增加89.4%至1.97億美元；馬來西亞酒店物業總收入增加近2倍至7710萬美元；菲律賓酒店物業總收入增加2倍至7960萬美元。

香格里拉績前跌1.7%，收報6.9元。

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