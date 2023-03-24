全年收入2800.4億元，按年跌14.7%，遜預期。智能手機業務收入幣1,672億元，按年跌19.9%，主要由於智能手機出貨量減少，惟部分被智能手機ASP增加所抵銷。全球智能手機出貨量為1.505億台， 全年智能手機平均銷售單價1,111元，創歷史新高。

IoT與生活消費產品收入幣798億元，按年下滑6.1%；智能電視及筆記本電腦的收入按年元減少13.3%至237億元，主要是由於核心零部件價格下降導致智能電視及筆記本電 腦的ASP下降。

互聯網服務收入283億元，按年增長0.4%，2022年全年，小米全球淨新增MIUI月活躍用戶數達到7330萬，中國淨新增MIUI月活躍用戶數達到1380萬。廣告業務收入185億元，按年提升2.1%。

小米第四季度調整後淨利潤14.6億元，勝預期，按年跌67.3%；收入660.5億元，按年跌22.8%，略勝預期，毛利跌22%至114億元。

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