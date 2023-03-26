moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

和記港口本港貨櫃碼頭引進 5G 技術 

和記港口信託今天宣佈於香港營運的貨櫃碼頭引進 5G 技術，成為 香港首個應用 5G 的貨櫃碼頭，為業界樹立創新科技典範。

和記港口信託與 3 香港攜手合作，於旗下碼頭設置五個 5G 基站，啟動了超高速、低延遲及大規模機器通訊，代表著更強遙距執行能力、更多連接設備，以及實現虛擬專用實時網絡的可能性。

和記港口信託正進行三項先導項目，包括於2022 年底起透過建立安全可靠的 5G 通訊網絡以 遙距操作輪胎式龍門架吊機，及在碼頭閘口安裝人工智能入侵檢測閉路電視以加強保安;並在今年第二季度於岸邊吊機安裝閉路電視系統，用於監控泊位交通和船舶營運。該項目預計 可降低營運成本，提高準確度、安全績效及營運效率，並在通訊事務管理局辦公室「鼓勵及早使用 5G 技術資助計劃」的資助下開展。

和記港口信託行政總裁周彥邦指，作為業內運用 5G 技術的先驅，和記港口充分意識到 5G 作為更大自動化和數碼化的應用潛力，同時很高興看到先導項目投入營運。展望未來， 公司會將 5G 技術納入港口發展規劃，包括運用人工智能、物聯網、區塊鏈和機器學習等新興技術，從貨櫃場的無人駕駛開始以至工作場所的視頻分析，全面提高安全和營運效率，以 實現成為智能港口的目標。

隨着海運業更廣泛地使用數碼科技，和記港口信託明白科技與創新是成功的關鍵。公司率先發展基礎建設以加強競爭力，引入遙距操作、自動化系統、整合平台和人工智能應用。擁抱 5G 技術將進一步推動港口數碼化，開啟新時代。