和記港口信託與 3 香港攜手合作，於旗下碼頭設置五個 5G 基站，啟動了超高速、低延遲及大規模機器通訊，代表著更強遙距執行能力、更多連接設備，以及實現虛擬專用實時網絡的可能性。

和記港口信託正進行三項先導項目，包括於2022 年底起透過建立安全可靠的 5G 通訊網絡以 遙距操作輪胎式龍門架吊機，及在碼頭閘口安裝人工智能入侵檢測閉路電視以加強保安;並在今年第二季度於岸邊吊機安裝閉路電視系統，用於監控泊位交通和船舶營運。該項目預計 可降低營運成本，提高準確度、安全績效及營運效率，並在通訊事務管理局辦公室「鼓勵及早使用 5G 技術資助計劃」的資助下開展。

和記港口信託行政總裁周彥邦指，作為業內運用 5G 技術的先驅，和記港口充分意識到 5G 作為更大自動化和數碼化的應用潛力，同時很高興看到先導項目投入營運。展望未來， 公司會將 5G 技術納入港口發展規劃，包括運用人工智能、物聯網、區塊鏈和機器學習等新興技術，從貨櫃場的無人駕駛開始以至工作場所的視頻分析，全面提高安全和營運效率，以 實現成為智能港口的目標。

隨着海運業更廣泛地使用數碼科技，和記港口信託明白科技與創新是成功的關鍵。公司率先發展基礎建設以加強競爭力，引入遙距操作、自動化系統、整合平台和人工智能應用。擁抱 5G 技術將進一步推動港口數碼化，開啟新時代。