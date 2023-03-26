劉麥嘉軒指，強積金旨在為市民提供基本的退休保障，須與退休保障框架下其他支柱相輔相成。除擔當強制性第二支柱的角色外，強積金制度亦同時具備自願性第三支柱的功能（即加強自願性儲蓄），鼓勵在強制性供款以外作出額外自願性供款，以提升退休保障。

根據經濟合作組織數據，全球實施強制性第二支柱的地區，由2000年（即強積金制度推出年份）的11個，增至2021年的39個，可見越來越多地方認同界定供款私營退休金制度，通過為在職人士建立退休生活儲備，避免把支付退休金的責任轉嫁給下一代承擔。

劉麥嘉軒表示，在去年內，約2.14萬名65歲或以上的僱員獲約1.25萬個僱主作強積金自願性供款，供款額合共約為3.53億元。財政預算案建議提高僱主為65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減，她認為是三贏方案，既有助增加銀髮族的退休儲蓄，同時讓願意提供強積金自願性供款的僱主，享有更佳的稅務誘因，亦為社會釋放更多勞動力。積金局會全力配合，協助政府制定有關落實細節和推行建議措施。