杉杉指出，在鄭永剛逝世後，其所持的公司股份及相關權益擬將按相關法律法規進入繼承程序。截至此公告，公司尚未收到任何具有法律效力的書面文件或通知，確認公司新的實際控制人。公司將根據后續事項進展情況及時履行信息披露義務。

不過，上周有內地媒體報導，鄭永剛遺孀、鄭駒的繼母、前電視台主持人周婷在上周四（3月23日）舉行的2023年第一次臨時股東大會上表示，基於繼承關系，她應當成為杉杉股份的實際控制人，董事會擅自審議未經自己審閱和同意的議案並對外發布是違規和錯誤。

其後有報導引述杉杉股份相關人士回應指，有關選舉不存在違規和錯誤，是合法有效的。因為據《公司章程》董事會有權提名董事候選人並提交公司股東大會審議。而且公司目前尚未收到任何有法律效力的書面文件或通知，確認公司新的實控人，而作為上市公司則擁有獨立及完善的法人治理結構，無論公司的實際控制人最終確認結果如何，公司的日常運營以及董事會、股東大會的召開都是一如既往地按照法律法規和公司章程的規定進行。因此，公司實際控制人的最終認定結果不會對公司今次選舉董事的程序和決議的合法性、有效性產生任何影響。

至於港股的杉杉品牌（1749）近日公布全年業績，全年賺1600.63萬元人民幣（下同），按年跌10.8%，每股盈利為0.12元，每股派息0.04元，2021年無派息。