moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

復星旅遊去年虧損顯著收窄至5.45億元人幣   

全球疫情過後，旅遊業顯著復蘇。復星旅遊文化（1992）公布去年度業績，收入按年升48.8％至137.77億元（人民幣，下同），虧損按年顯著收窄至5.45億元，經調整淨虧損按年亦顯著收窄至4.97億元。毛利好轉，按年升55.5％至39.9億元。經調整EBITDA按年急升10倍至23.44億元。

年內，度假村及旅遊目的地運營收入按年升70％至104.05億元，旅遊相關物業銷售及建造服務按年跌37.5％至13.36億元，旅遊休閒服務及解決方案收入按年升1.1倍至20.35億元。

復星旅遊表示，在應對業務反彈的同時，亦重新調整投資，以確保現有度假村未來開業及維護和翻新等重點項目。去年度假村營運的資本開支約6億元，按年增加1.1倍，較2019年疫情前減13％。去年合共新開設7間度假村，復星計劃於今年初至2025年尾合共新設17間度假村或空間。

復星旅遊又表示，受惠中國全新開放旅遊業，今年首兩個月，亞太區營業額按年升2.8倍，當中Club Med中國的營業額按年升88.5％，僅較疫情前減少約36.5％。其他地區方面，歐非中東、美洲的營業額分別按年升25.2％、85.5％。首2個月，復星全球度假村的平均床位入住率達71.7%，全球容納能力按年增加21.1%。