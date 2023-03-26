年內，度假村及旅遊目的地運營收入按年升70％至104.05億元，旅遊相關物業銷售及建造服務按年跌37.5％至13.36億元，旅遊休閒服務及解決方案收入按年升1.1倍至20.35億元。

復星旅遊表示，在應對業務反彈的同時，亦重新調整投資，以確保現有度假村未來開業及維護和翻新等重點項目。去年度假村營運的資本開支約6億元，按年增加1.1倍，較2019年疫情前減13％。去年合共新開設7間度假村，復星計劃於今年初至2025年尾合共新設17間度假村或空間。

復星旅遊又表示，受惠中國全新開放旅遊業，今年首兩個月，亞太區營業額按年升2.8倍，當中Club Med中國的營業額按年升88.5％，僅較疫情前減少約36.5％。其他地區方面，歐非中東、美洲的營業額分別按年升25.2％、85.5％。首2個月，復星全球度假村的平均床位入住率達71.7%，全球容納能力按年增加21.1%。