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港股ADR跌24點 夜期低水52點 康師傅、有線、日清、超媒體等業績

美股向上，港股ADR跌24點或0.12%，報19891點，即月恒指夜期跌36點，報19864點，夜期低水52點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.32%，折合報375.61元；阿里巴巴（9988）跌0.04%，折合報85.27元；美團（3690）升4%，折合報145.81元；匯控（0005）跌0.41%，折合報51.93元；建行（0939）跌0.4%，折合報5.04元。

道期現升0.379%；標期現升0.39%；納期現升0.26%。日股現升0.18%，韓股現跌0.07%，澳股現升0.24%。

VIX指數隔晚跌3.84%或0.87點，報21.74點。

紐油現升0.53%或0.36美元，報69.63美元；布油現升0.44%或0.32美元，報75.32美元；金價現跌0.25%或5.14美元，報1973.07美元；LME 銅期貨隔晚跌1.21%或109.5美元，報8921.5美元。美國10年期債息現升0.05%或0.0018厘，報3.378厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，康師傅（0322）、康希諾生物（6185）、中海宏洋（0081）、海螺（0914）、復星醫藥（2196）、綠城中國（3900）、鴻福堂（1446）、華住集團（1179）、有線（1097）、建滔積層板（1888）、建滔集團（0148）、叙福樓（1978）、超媒體控股（0072）、日清食品（1475）、中國外運（0598）等。

國藥（1099）全年多賺9.8%，勝預期，增派息至0.82元。

西王特鋼（1266）去年蝕逾13億人，核數師對持續經營有重大疑慮。

復星旅遊（1992）去年虧損顯著收窄至5.45億元人幣。

太保（2601）去年少賺8.3%，末期息稍增至1.02元人幣。

天德化工（0609）去年多賺1.3倍，得益通脹推升日用品營業額。

紫金礦業（2899）去年純利升28％至200億元人幣。

中石化（0386）去年少賺8％至662億元人幣，料今年能實現整體好轉。

中國財險（2328）全年純利增長19%。

中國神華（1088）純利增42%，末期息2.55元人民幣。

招行（3968）派息增14%，光銀（6818）多賺3%。

中渝置地（1224）去年轉蝕19億。

中國建材（3323）去年純利斬半，賺79.6億人幣。

小米（1810）第四季經調整溢利按年跌67%，好過預期，去年淨利潤跌87.2%。

電視廣播（0511）裁員5%，孫玉菡：關注有關消息，勞工處將提供協助。

港交所（0388）：料數月後將有首批特專科技公司上市。

友邦（1299）申請增設人民幣櫃台。

碧瑤（1397）發盈喜，料去年賺半億，按年颷近3倍。

美團王興減持理想（2015），套現近3億。

DAVID WEBB增持安樂工程（1977）

香格里拉（0069）去年虧損錄1.59億美元，按年收窄逾四成。

美團（3690）第四季蝕10.8億人幣，按年收窄八成，較預期好。

稻草熊娛樂（2125）去年少賺7成，不派息。

新奧能源（2688）純利錄58.7億人幣，按年削逾兩成。

 

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