恒指今早低開63點或0.33%，報19851點，大市成交金額20億元；國指今早低開17點或0.26%，報6777點。恒生科技指數開市報4209點，跌0.36%。金融、通訊服務推低大市。上升股份比例為7.8%，下跌為5.3%，無升跌為86.88%。