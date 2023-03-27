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恒指低開63點 科指跌0.36% 小米跌2.5% 美團跌1.5%

恒指今早低開63點或0.33%，報19851點，大市成交金額20億元；國指今早低開17點或0.26%，報6777點。恒生科技指數開市報4209點，跌0.36%。金融、通訊服務推低大市。上升股份比例為7.8%，下跌為5.3%，無升跌為86.88%。

友邦（1299）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。阿里巴巴（9988）、工行（1398）、安踏（2020）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，25隻下跌，25隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.46%，報14.18元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌4.05%，報4.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，15隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）開市報19.4元，升3.85%；跌幅最大的是小米（1810）開市報12.12元，跌2.57%。

恒指高於20天線(19835.58點)、250天線(19838.87點)。科指高於250天線(4134.16點)。

快狗打車（2246）全年虧損擴大至12億人幣，不派息。無成交，報2.29元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，康師傅（0322）開市報14.22元，無升跌。康希諾生物（6185）開市報47.45元，升0.74%。中海宏洋（0081）無成交，報3.36元。海螺（0914）開市報27.9元，無升跌。復星醫藥（2196）無成交，報22.2元。綠城中國（3900）開市報10.1元，跌0.59%。鴻福堂（1446）無成交，報0.3元。華住集團（1179）開市報37.95元，跌1.81%。有線（1097）無成交，報0.047元。建滔積層板（1888）開市報9.56元，跌0.1%。建滔集團（0148）開市報27.45元，無升跌。叙福樓（1978）無成交，報1.29元。超媒體控股（0072）無成交，報0.92元。日清食品（1475）開市報6.68元，無升跌。中國外運（0598）開市報2.68元，升0.37%。

國藥（1099）全年多賺9.8%，勝預期，增派息至0.82元。開市報22.85元，升0.22%。

西王特鋼（1266）去年蝕逾13億人，核數師對持續經營有重大疑慮。無成交，報0.149元。

復星旅遊（1992）去年虧損顯著收窄至5.45億元人幣。開市報9.72元，無升跌。

太保（2601）去年少賺8.3%，末期息稍增至1.02元人幣。開市報20元，跌2.91%。

天德化工（0609）去年多賺1.3倍，得益通脹推升日用品營業額。開市報2.32元，跌5.31%。

紫金礦業（2899）去年純利升28％至200億元人幣。開市報12.92元，升0.94%。

中石化（0386）去年少賺8％至662億元人幣，料今年能實現整體好轉。開市報4.5元，跌4.05%。

中國財險（2328）全年純利增長19%。開市報7.59元，升0.26%。

中國神華（1088）純利增42%，末期息2.55元人民幣。開市報24.6元，跌3.53%。

招行（3968）派息增14%，光銀（6818）多賺3%。招行開市報40.05元，升0.12%。光銀（6818）開市報2.45元，跌0.81%。

中渝置地（1224）去年轉蝕19億。無成交，報1.71元。

中國建材（3323）去年純利斬半，賺79.6億人幣。開市報6.87元，跌0.87%。

小米（1810）第四季經調整溢利按年跌67%，好過預期，去年淨利潤跌87.2%。開市報12.12元，跌2.57%。

電視廣播（0511）裁員5%，孫玉菡：關注有關消息，勞工處將提供協助。開市報9.7元，跌0.61%。

港交所（0388）：料數月後將有首批特專科技公司上市。開市報340.8元，跌0.35%。

友邦（1299）申請增設人民幣櫃台。開市報80.25元，跌1.59%。

碧瑤（1397）發盈喜，料去年賺半億，按年颷近3倍。開市報0.43元，升6.17%。

美團王興減持理想（2015），套現近3億。開市報92.65元，無升跌。

DAVID WEBB增持安樂工程（1977）。無成交，報1.3元。

香格里拉（0069）去年虧損錄1.59億美元，按年收窄逾四成。開市報6.96元，升0.87%。

美團（3690）第四季蝕10.8億人幣，按年收窄八成，較預期好。開市報138元，跌1.57%。

稻草熊娛樂（2125）去年少賺7成，不派息。無成交，報1.14元。

新奧能源（2688）純利錄58.7億人幣，按年削逾兩成。開市報102元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，威勝控股（3393）創52周高，見3.28元，開市報3.28元，升0.92%。

異動股

上升異動股，包括，興利（香港）控股（0396）開市報0.154元，升14.93%；合豐集團（2320）開市報0.12元，升14.29%；恩典生命科技（2112）開市報0.66元，升13.79%；神冠控股（0829）開市報0.345元，升13.11%；生活概念（8056）開市報0.36元，升12.5%；亨泰（0197）開市報0.06元，升11.11%；官醞控股（8513）開市報0.076元，升8.57%；CWT INT'L（0521）開市報0.067元，升8.06%；絲路能源（8250）開市報0.014元，升7.69%；兗煤（1171）開市報24.75元，升7.61%。

下跌異動股，包括，開達集團（0180）開市報0.39元，跌12.36%；易居企業（2048）開市報0.37元，跌11.9%；滇池水務（3768）開市報1.25元，跌9.42%；煜盛文化（1859）開市報0.2元，跌9.09%；朝雲集團（6601）開市報1.65元，跌8.84%；華星控股（8237）開市報0.021元，跌8.7%；陽光油砂（2012）開市報1.2元，跌7.69%；國能國際資產（0918）開市報0.186元，跌6.53%；天德化工（0609）開市報2.32元，跌5.31%。

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