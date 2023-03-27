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1—2月全國規模以上工業企業實現利潤總額跌22.9% 國統局料將逐步回升

國統局公布，1—2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額8872.1億元，按年下降22.9%。國家統計局工業司統計師孫曉解讀工業企業利潤數據稱，工業企業利潤按年下降，受多因素影響，同時有4大特點。下階段，隨著生產生活秩序恢復正常，市場需求逐步恢復，產銷銜接水平提高，基數效應影響減弱，工業企業利潤將逐步回升。

1—2月份，在41個工業大類行業中，10個行業利潤總額按年增長，1個行業減虧，28個行業下降，2個行業由盈轉虧。主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長53.1%，電氣機械和器材製造業增長41.5%，石油和天然氣開採業增長8.6%，通用設備製造業增長0.2%，煤炭開采和洗選業下降2.3%，農副食品加工業下降6.3%，專用設備製造業下降8.9%，紡織業下降37.1%，非金屬礦物製品業下降39.2%，汽車製造業下降41.7%，化學原料和化學製品製造業下降56.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降57.2%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降77.1%，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業均由盈利轉為虧損。

一、多因素影響工業企業利潤下降。 1—2月份，受量價等多因素影響，全國規模以上工業企業利潤總額按年下降22.9%。一是從收入看，儘管工業生產有所回升，但市場需求尚未完全恢復，企業營業收入按年下降1.3%，降幅較上年12月份擴大1.0個百分點；二是從成本看，營收降幅大於成本降幅，導致企業毛利下降，下拉工業利潤18.6個百分點；三是從價格看，PPI受同期基數較高影響，1—2月份按年下降1.1%，降幅較上年12月份有所擴大，對企業盈利形成較大壓力。受上述因素影響，原材料和裝備製造業利潤降幅較大，分別下拉工業利潤15.7、6.5個百分點。

二、電力行業利潤繼續快速增長，採礦業保持較高盈利水平。 1—2月份，隨著工業生產持續恢復，用電需求有所增加，發電量持續增長，帶動電力行業利潤按年增長53.1%，延續快速增長態勢。採礦業受上年基數較高影響，利潤按年下降0.1%，從兩年平均看，利潤兩年平均增長52.2%，企業盈利狀況仍好於下游行業。其中，有色金屬礦、油氣開採、非金屬礦行業利潤按年分別增長30.3%、8.6%、1.2%。

三、消費品製造業利潤降幅收窄。 1—2月份，消費需求持續回暖，消費品製造業效益呈現積極變化，企業利潤按年下降8.0%，降幅較上年12月份收窄13.4個百分點。其中，煙草製品、酒飲料茶行業利潤按年分別增長9.6%、2.4%；醫藥、文教工美、皮革製鞋行業利潤降幅較上年12月份分別收窄36.9、27.6和6.2個百分點。

四、新動能行業利潤較快增長。 1—2月份，電氣機械行業受動力電池、光伏設備等產品帶動，利潤按年增長41.5%，繼續保持快速增長態勢；鐵路船舶航空航天運輸設備行業受海洋工程裝備、電動自行車製造等帶動，利潤按年增長64.8%。

 

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