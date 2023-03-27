港元現報7.8497元升值1點子，曾貶值最多8點子，報7.8506元，亦曾升值最多9點子，報7.8489元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.3點子至1.32976%；1星期HIBOR升32.39點子至2.79321%；2星期HIBOR升2.88點子至2.87762%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.98點子至3.73893%；6個月期HIBOR跌3.73點子至4.05726%；12個月期HIBOR跌3.68點子至4.22405%。

美元指數現報103.035貶值0.081點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報4.83057%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.57%，連續4日擴闊，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。

對上一次連續4日擴闊，是2023年3月17日，當日利差報-1.7685%。

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