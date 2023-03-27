moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 隔夜息跌1.3點子

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌3.02點子至3.26054%，是3月20日後最低，當日報2.98988%。對上一次連跌4日是3月17日，當日拆息報3.00917%。

港元現報7.8497元升值1點子，曾貶值最多8點子，報7.8506元，亦曾升值最多9點子，報7.8489元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.3點子至1.32976%；1星期HIBOR升32.39點子至2.79321%；2星期HIBOR升2.88點子至2.87762%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.98點子至3.73893%；6個月期HIBOR跌3.73點子至4.05726%；12個月期HIBOR跌3.68點子至4.22405%。

美元指數現報103.035貶值0.081點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報4.83057%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.57%，連續4日擴闊，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。

對上一次連續4日擴闊，是2023年3月17日，當日利差報-1.7685%。

其他報道

馬斯克承認Twitter估值降 不及去年收購時一半

百度「文心一言」應用產品發布會臨時取消

據報馬雲拒絕中國邀請回國 將專注於研究農業技術

1—2月全國規模以上工業企業實現利潤總額跌22.9% 國統局料將逐步回升

滬深三大指數低開 人行淨投放2250億人幣

達勢IPO定價46元 一手中籤率100%

恒指低開63點 科指跌0.36% 小米跌2.5% 美團跌1.5%

快狗打車 全年虧損擴大至12億人幣 不派息

港股ADR跌24點 夜期低水52點 康師傅、有線、日清、超媒體等業績

國藥全年多賺9.8% 勝預期 增派息至0.82元

第一公民銀行據報將收購矽谷銀行

北水增持南方恆生科技 減持建行