是次調查訪問了逾600名內地CEO和企業管理人員，調查顛覆（即擾亂企業、市場和營運模式的力量）對他們的公司所造成的影響。72％受訪內地CEO對商業環境的持續顛覆感到焦慮，擔憂他們的公司未能及時適應變化。24％的內地受訪者表示他們的企業一直帶動其所在行業的顛覆及增長步伐，於這些「成長領導者」（growth leaders）當中，63％正在改變他們的營運模式。

除了供應鏈和能源問題外，創新與科技也是商業領袖最擔心的領域，96％的商業領袖表示他們的公司擁有投資新技術和數碼解決方案所需的資源，但80％指出部署創新策略的過程經常被董事會阻礙；此外有65％的商業領袖表示他們的公司無法跟上科技進步的速度。

除了以上領域外，管理人員也意識到全球經濟衰退所帶來的威脅。77％的內地受訪者預計其所在地區的經濟衰退或下行趨勢會持續一年以上。17％的企業已進行裁員，並有近一半（43％）企業預期未來一年將會縮減人手或暫停招聘。

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