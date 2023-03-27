恒指今早低開63點，高位升23點，低位跌406點，是3月22日，半日高低波幅429點。

恒指半日跌100點或0.51%，報19815點，大市成交金額752億元；國指跌68點或1.01%，報6726點。恒生科技指數收報4151點，跌1.74%。

藍籌股成交金額368.75億元，佔大市成交49.03%；科指成份股成交金額272.35億元，佔大市成交36.21%；國指成份股成交金額328.6億元，佔大市成交43.69%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.97%，至103.29億元，佔大市成交13.71%。牛熊證成交金額48.59億元，減少37.07%；窩輪成交金額54.69億元，減少14.82%。

騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌30隻升，40隻下跌，6隻無升跌。百威（1876）升2.52%，收報24.4元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌5.1%，收報7.63元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報86.9元，升1.88%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.04元，跌4.54%。

恒指曾觸及10天線(19514.16點)，續低於20天線(19833.74點)、250天線(19838.72點)，100天線(19651.61點)失而復得。科指曾跌穿250天線(4133.93點)，曾下試100天線(4065.27點)。

北水南下合計淨流入29.81億元，較上日減少51.53%，連續第14日流入，累計流入426.96億元，對上一次連續14日淨流入是2022年10月25日。南水北上合計淨流出12.07億元人民幣，較上日增加415.34%，連續第2日流出，累計流出14.41億元。

快狗打車（2246）全年虧損擴大至12億人幣，不派息。創上市新低，見2.13元，收報2.22元，跌3.06%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，康師傅（0322）收報14.3元，升0.56%。康希諾生物（6185）收報47.6元，升1.06%。中海宏洋（0081）收報3.3元，跌1.79%。海螺（0914）收報27.05元，跌3.05%。復星醫藥（2196）收報22.35元，升0.68%。綠城中國（3900）收報9.94元，跌2.17%。鴻福堂（1446）收報0.3元，無升跌。華住集團（1179）收報37.45元，跌3.1%。有線（1097）收報0.048元，升2.13%。建滔積層板（1888）收報9.38元，跌1.99%。建滔集團（0148）收報26.95元，跌1.82%。叙福樓（1978）收報1.3元，升0.78%。超媒體控股（0072）收報0.9元，跌2.17%。日清食品（1475）收報6.69元，升0.15%。中國外運（0598）收報2.62元，跌1.87%。

國藥（1099）全年多賺9.8%，勝預期，增派息至0.82元。收報22.7元，跌0.44%。

西王特鋼（1266）去年蝕逾13億人，核數師對持續經營有重大疑慮。收報0.14元，跌6.04%。

復星旅遊（1992）去年虧損顯著收窄至5.45億元人幣。收報9.74元，升0.21%。

太保（2601）去年少賺8.3%，末期息稍增至1.02元人幣。收報20.2元，跌1.94%。

天德化工（0609）去年多賺1.3倍，得益通脹推升日用品營業額。收報2.34元，跌4.49%。

紫金礦業（2899）去年純利升28％至200億元人幣。收報12.76元，跌0.31%。

中石化（0386）去年少賺8％至662億元人幣，料今年能實現整體好轉。收報4.54元，跌3.2%。

中國財險（2328）全年純利增長19%。收報7.37元，跌2.64%。

中國神華（1088）純利增42%，末期息2.55元人民幣。收報24.6元，跌3.53%。

招行（3968）派息增14%，光銀（6818）多賺3%。招行收報39.9元，跌0.25%。光銀（6818）收報2.4元，跌2.83%。

中渝置地（1224）去年轉蝕19億。見52周低1.7元，收報1.71元，無升跌。

中國建材（3323）去年純利斬半，賺79.6億人幣。收報6.31元，跌8.95%。

小米（1810）第四季經調整溢利按年跌67%，好過預期，去年淨利潤跌87.2%。收報12.04元，跌3.22%。

電視廣播（0511）裁員5%，孫玉菡：關注有關消息，勞工處將提供協助。收報10.08元，升3.28%。

港交所（0388）：料數月後將有首批特專科技公司上市。收報338.8元，跌0.94%。

友邦（1299）申請增設人民幣櫃台。收報81.75元，升0.25%。

碧瑤（1397）發盈喜，料去年賺半億，按年颷近3倍。收報0.44元，升8.64%。

美團王興減持理想（2015），套現近3億。收報91.8元，跌0.92%。

DAVID WEBB增持安樂工程（1977）。收報1.31元，升0.77%。

香格里拉（0069）去年虧損錄1.59億美元，按年收窄逾四成。收報7.07元，升2.46%。

美團（3690）第四季蝕10.8億人幣，按年收窄八成，較預期好。收報134.1元，跌4.35%。

稻草熊娛樂（2125）去年少賺7成，不派息。收報1.09元，跌4.39%。

新奧能源（2688）純利錄58.7億人幣，按年削逾兩成。收報104.2元，升2.16%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見20.6元，收報19.98元，升1.94%；思派健康（0314）創上市新高，見31.15元，收報29.45元，升4.43%；登輝控股（1692）創上市新高，見3.26元，收報3.2元，無升跌；亦辰集團（8365）創上市新高，見1.52元，收報1.5元，升16.28%；卓悅控股（0653）創52周高，見0.17元，見52周低0.11元，收報0.126元，升5.88%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.16元，收報13.72元，升1.18%；金山軟件（3888）創52周高，見38.5元，收報37.05元，升0.14%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；激成投資（0184）創52周高，見2.93元，收報2.93元，升1.03%；鼎立資本（0356）創52周高，見0.138元，收報0.136元，升3.03%；興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.3元，收報0.112元，跌16.42%；南華金融（0619）創52周高，見0.415元，收報0.39元，跌2.5%。

破頂指數成份股包括，金山軟件（3888）創52周高，見38.5元，收報37.05元，升0.14%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.46元，收報0.46元，跌13.21%；景瑞（1862）低見0.184元，收報0.2元，跌0.5%；康達環保（6136）低見0.475元，收報0.49元，跌2%；滇池水務（3768）低見1.05元，收報1.07元，跌22.46%；僑雄國際（0381）低見0.04元，收報0.042元，跌4.55%；稀鎂科技（0601）低見0.201元，收報0.201元，跌9.05%；煜盛文化（1859）低見0.085元，收報0.098元，跌55.45%；景瑞控股（1862）低見0.184元，收報0.2元，跌0.5%；泰和小貸（1915）低見0.42元，收報0.45元，升5.88%；燁星集團（1941）低見0.18元，收報0.185元，跌7.04%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）同時亦曾創52周高，見0.17元，低見0.11元，收報0.126元，升5.88%；保利協鑫（3800）低見1.84元，收報1.87元，跌1.06%；誼礫控股（0076）低見0.35元，收報0.36元，跌11.11%；正商實業（0185）低見0.92元，收報0.94元，跌3.09%；景福集團（0280）低見0.35元，收報0.365元，跌3.95%；中國高速傳動（0658）低見2.85元，收報2.9元，跌4.29%；理文化工（0746）低見4.77元，收報4.78元，跌2.85%；國際精密（0929）低見0.49元，收報0.49元，跌3.92%；招商局置地（0978）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.162元，收報0.169元，跌1.74%。

異動股

上升異動股，包括，萬星控股（8093）收報0.189元，升26%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.211元，升24.12%；NEXION TECH（8420）收報0.066元，升22.22%；民商創科（1632）收報0.365元，升21.67%；飛天雲動（6610）收報3.37元，升19.5%；上海小南國（3666）收報0.074元，升19.35%；高山企業（0616）收報0.048元，升17.07%；先豐服務集團（0500）收報0.315元，升16.67%；亦辰集團（8365）創上市新高，見1.52元，收報1.5元，升16.28%；中國數字視頻（8280）收報0.081元，升15.71%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.089元，升15.58%。

下跌異動股，包括，煜盛文化（1859）創上市新低，見0.085元，收報0.098元，跌55.45%；陽光油砂（2012）見52周低0.88元，收報0.9元，跌30.77%；滇池水務（3768）創上市新低，見1.05元，收報1.07元，跌22.46%；合豐集團（2320）收報0.085元，跌19.05%；杭品生活科技（1682）收報0.107元，跌17.05%；企展控股（1808）收報1.21元，跌16.55%；興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.3元，收報0.112元，跌16.42%；中聯發展控股（0264）收報0.6元，跌14.29%。

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