公司表示，期內毛利率升0.5個百分點至32.2%，主要由於2022年香港及中國內地實施價格調整以抵銷原材料價格飆升所致。

香港業務分部收入增7.4%至15.8億元，主要由於高檔即食麵銷量增長，但部分被分銷業務下降所抵銷。分部收入佔比達39.1%，按年升1.2個百分點。香港業務分部業績跌2.8%至1.2億元，主要歸因於全年物流和倉儲成本持續上升 。

中國內地業務分部收入增4.8%至24.5億元，主要因人民幣對港元的貶值所致。分部收入佔比為60.9%，內地業務分部業績升4.8%至3.14億元，主要歸因於即食麵業務的穩固業績。

日清食品（1475）今早報6.69元，升0.15%。

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