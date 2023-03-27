文章日期：2023年3月27日 12:48
歐元兌美元曾一度升至1.09上方，但升勢未能延續向上，相反更回落至五十天移動平均線。從技術走勢上分析，歐元兌美元仍然未能突破阻力，投資者在現水平仍不宜追買。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
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