歐元兌美元曾一度升至1.09上方，但升勢未能延續向上，相反更回落至五十天移動平均線。從技術走勢上分析，歐元兌美元仍然未能突破阻力，投資者在現水平仍不宜追買。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。