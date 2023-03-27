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招行：今年息差料續承壓 惟能以貸款增長彌補

招商銀行（3968）去年淨利息收益率按年下跌0.08厘至2.4厘，不過單計第四第按季上升0.01個百分點至2.37厘，行長助理兼財務負責人彭家文表示，去年息差走勢下降在預期內，不過幅度少於預期，展望今年，除了因為在去年降息影響下，貸款利率在每年重新訂價時下降，而市場出現貸款資產荒，對貸款利息下降的影響更大，另一方面存款利息因為競爭激烈和資金從理財產品流向定期，令存息下降有一定剛性。雖然首季企業、消費、小微貸款增長好過去年同期，有助支持息差，不過企業貸款利率去年下降的影響延續到今年，料全年息差繼續承壓。

不過行長兼首席執行官王良認為，今年經濟有修復性增長，貸款定價下跌影響可以新增貸款量增長彌補，預期今年貸款總額可以官方M2增長預期加上2個百分點，即以12%增加，加上今年非利息收入可望扭轉去年下跌轉正，在保持資產質量穩定不會大幅增加信貸撥備，利潤增長可望符合其預期。

去年內房企業債務問題引起市場關注，去年底房地產不良貸款率為4.08%，按年增2.67個百分點，高於該行總體企業貸款不良貸款率的1.26%。副行長兼首席風險官朱江濤預期，今年房企不良貸款新生量預期會大幅下降，今年將集中處理內保外貸產生的房企不良貸款，不過房企不良貸款處置難度提升，料今年仍會保持在高水平，而房企不良風險料可在今年基本出清。他指去年表內內房企業貸款新生不良貸款庭138億元，按年上升較多，不過風險已充分的釋放。朱江濤表示，關注類和逾期貸款在今年較去年有所下降，不過今年不確定性高，能否成為趨勢仍要觀察，整體料可保持穩定。

近期有歐美銀行出現問題，董事長繆建民認為瑞信（美：CS）內部風險管控沒有做好，「已經走了167年已經走得很遠，但還不夠遠」，因此該行會在貸款、自有資本投資的傳統重資本業務上追求質數，例如不良率等。招行零售銀行業務較強，為市場關注焦點，繆建民會繼續提升非利息收入佔該行的比例。他又指，該行沒有瑞信額外一級資本（AT1）債券的持倉。

 

 

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