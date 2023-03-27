moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中渝置地：環球市場不穩 在港只揀最靚項目投資

中渝置地（1224）去年向內房股世茂（0813）及明發（0846）分別收購壽臣山15號項目32%及10%權益，問到會否重新聚焦香港市場，副主席兼董事總經理林孝文指，由於現時環球市場不穩，會保守點並保存多點現金，雖然公司英國thames city項目賣得不錯，去年七月開盤起已賣出約400套，料將帶來不錯的現金回流，令公司帶有更多彈藥可投資，但不會輕易跳入去，在香港則只揀最靚的項目投資。

截至去年底集團手頭現金為19億港元，而其信貸額度下的可用金額總計10億港元。林孝文指出，會繼續物色新項目，但亦要維持負債比率及保留資金作現有項目發展，不會冒險投入。現時市場雖然預期加息周期已見頂，他則認為言之尚早，形容今次環球情況係「long winter」（漫長的冬季）。

但他強調，英國倫敦值得投資，既流通量大、又奉行普通法（common law），而thames city項目體量大，由於項目賣得好，所以回流的現金已足夠2期開工。

至於本港則希望疫情退去，解開了與國內限制，國內同胞重訪香港，重新來港投資。國內方面，由於內地通場未非常明朗，故已在去年為江蘇及江門項目作出預期信貸虧損撥備10億港元，希望往後情況改善能再作回撥。

問到往後支本開支，執董梁振昌表示，短期thames city及the whiteley 項目投入約10億元。

 

其他報道

建滔積層板去年少賺72% 末期息20仙

恒指半日跌100點 阿里倒升最多5.4% 騰訊美團拖累大市

建滔集團去年少賺66% 末期息75仙

艾睿鉑：99%受訪中國CEO表示需在三年內重塑營運模式

滬指以近半日低位收市 跌1.05%

兆科眼科授予KDP獨家權利 於韓國分銷阿托品眼藥水

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 隔夜息跌1.3點子

馬斯克承認Twitter估值降 不及去年收購時一半

百度「文心一言」應用產品發布會臨時取消

據報馬雲拒絕中國邀請回國 將專注於研究農業技術

1—2月全國規模以上工業企業實現利潤總額跌22.9% 國統局料將逐步回升

滬深三大指數低開 人行淨投放2250億人幣

達勢IPO定價46元 一手中籤率100%

恒指低開63點 科指跌0.36% 小米跌2.5% 美團跌1.5%