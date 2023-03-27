中渝置地（1224）去年向內房股世茂（0813）及明發（0846）分別收購壽臣山15號項目32%及10%權益，問到會否重新聚焦香港市場，副主席兼董事總經理林孝文指，由於現時環球市場不穩，會保守點並保存多點現金，雖然公司英國thames city項目賣得不錯，去年七月開盤起已賣出約400套，料將帶來不錯的現金回流，令公司帶有更多彈藥可投資，但不會輕易跳入去，在香港則只揀最靚的項目投資。
截至去年底集團手頭現金為19億港元，而其信貸額度下的可用金額總計10億港元。林孝文指出，會繼續物色新項目，但亦要維持負債比率及保留資金作現有項目發展，不會冒險投入。現時市場雖然預期加息周期已見頂，他則認為言之尚早，形容今次環球情況係「long winter」（漫長的冬季）。
但他強調，英國倫敦值得投資，既流通量大、又奉行普通法（common law），而thames city項目體量大，由於項目賣得好，所以回流的現金已足夠2期開工。
至於本港則希望疫情退去，解開了與國內限制，國內同胞重訪香港，重新來港投資。國內方面，由於內地通場未非常明朗，故已在去年為江蘇及江門項目作出預期信貸虧損撥備10億港元，希望往後情況改善能再作回撥。
問到往後支本開支，執董梁振昌表示，短期thames city及the whiteley 項目投入約10億元。
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