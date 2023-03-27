劉建鋒預期，今年集團售氣可保持10%以上增長，零售天然氣價差為每方米0.5元。在氣價方面，他留意到國際液化天然氣價已比高值大幅下降，料之後雖有波動，但是氣價會下降，內地的氣體供應及價格則平穩。

智家業務方面，牟妮妮稱，去年錄得33％增長，毛利率約66％，但是當中有不同產品組成，有些產品毛利率高些，如服務類便高達70％，產品類便介乎40%至50％。隨著和客戶在互聯網交流及充值增加，料線上實現轉化會加快。

展望將來，劉建鋒稱，集團會繼續物色購併項目，料隨著經濟環境及產業調整，有機會出現更多購併機會。將來在綠色債券及融資方面，他們會在評估過財務成本後，優先考慮用綠債融資，但是在綠色融資方面，則沒有明確佔比指摽。

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