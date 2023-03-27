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第一公民銀行同意收購SVB

美國聯邦存款保險公司（FDIC）公布，第一公民銀行（First Citizens Bank）同意收購矽谷銀行（Silicon Valley Bank），表示「矽谷銀行的客戶目前可繼續使用矽谷銀行的17家分行，直至另行通知，才可在其他地區的分行使用完整銀行服務」。

FDIC稱，第一公民銀行收購SVB所有存款和貸款。交易包含以165億美元的折扣價購買矽谷銀行價值約720億美元的資產。

矽谷銀行約900億美元的證券和其他資產仍處於FDIC接管之下，將由該聯邦機構處置。FDIC還獲得了價值高達5億美元的第一公民銀行股權增值權。

截止2023年3月10日，矽谷銀行的存款總額為1190億美元，總資產約為1670億美元；矽谷銀行的存戶將自動成為第一公民銀行的存戶，而第一公民銀行承擔的所有存款將繼續由FDIC承保，以保險限額為限。FDIC 估計，矽谷銀行倒閉對其存款保險基金（DIF）造成的損失約為 200 億美元。

聲明稱，矽谷銀行崩盤事件給FDIC存款保險基金造成的成本估計在200億美元左右，但具體數字將在接管終止後再行確定。

銀行危機有望緩解，美股期貨指數亞洲午市全綫向好，道指期貨最新升150點或0.46%。

 

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